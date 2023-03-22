Полковник объяснил, как РФ ответит на поставку Украине снарядов с обедненным ураном

Полковник Коротченко: Россия должна вернуть в войска тактическое ядерное оружие

23 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Из-за вмешательства Запада, мир движется к Карибскому кризису, считает Игорь Коротченко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Передача британским правительством Украине боеприпасов с обедненным ураном говорит о том, что мир движется к Карибскому кризису (противостояние Советского Союза и США в 60-тые годы, которое могло привести к ядерной войне), поэтому Россия должна быть готова, вернув в войска тактическое ядерное оружие. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Это [передача Украине танковых снарядов, оснащенных обедненным ураном] перевод конфликта на новый уровень. К этому все идет. Благодаря политике Запада по накачиванию Украины все новыми и новыми видами вооружений, мы движемся ко второму Карибскому кризису. Парировать его мы можем, только вернув тактическое ядерное оружие в войска, оснастив часть носителей таких, как „Искандер-М“, крылатая ракета „Калибр“, гиперзвуковая ракета „Кинжал“, а именно тактические ядерные заряды. Должна быть создана структура управления применения нестратегического ядерного оружия, возможно, в формате специального командования нестратегических ядерных сил», — объяснил Игорь Коротченко. Полковник запаса подчеркнул, что Россия должна подготовиться в военном и политическом плане. «Я не призываю к ядерной войне, я говорю о необходимости, чтобы в арсенале России были все необходимые средства для парирования угрозы полномасштабной агрессии против РФ со стороны кого бы то ни было. Коль скоро мы идем к старому Карибскому кризису, мы должны быть к нему готовыми — и политически, и военно, и военно-технически. Менталитет у английской элиты — пиратов, у американской — гангстеров, и какими-либо заявлениями, либо жестами доброй воли, выражением протеста мы на них повлиять никак не сможем. Эти элиты понимаю только возможности их уничтожения соответствующим потенциалом со стороны РФ. Эти вещи нам нужно понимать», — добавил Коротченко. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о передаче Украине танковых снарядов, оснащенных обедненным ураном. По словам президента РФ Владимира Путина, в случае применения оружия с ядерным компонентом, Россия будет вынуждена отреагировать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Передача британским правительством Украине боеприпасов с обедненным ураном говорит о том, что мир движется к Карибскому кризису (противостояние Советского Союза и США в 60-тые годы, которое могло привести к ядерной войне), поэтому Россия должна быть готова, вернув в войска тактическое ядерное оружие. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Это [передача Украине танковых снарядов, оснащенных обедненным ураном] перевод конфликта на новый уровень. К этому все идет. Благодаря политике Запада по накачиванию Украины все новыми и новыми видами вооружений, мы движемся ко второму Карибскому кризису. Парировать его мы можем, только вернув тактическое ядерное оружие в войска, оснастив часть носителей таких, как „Искандер-М“, крылатая ракета „Калибр“, гиперзвуковая ракета „Кинжал“, а именно тактические ядерные заряды. Должна быть создана структура управления применения нестратегического ядерного оружия, возможно, в формате специального командования нестратегических ядерных сил», — объяснил Игорь Коротченко. Полковник запаса подчеркнул, что Россия должна подготовиться в военном и политическом плане. «Я не призываю к ядерной войне, я говорю о необходимости, чтобы в арсенале России были все необходимые средства для парирования угрозы полномасштабной агрессии против РФ со стороны кого бы то ни было. Коль скоро мы идем к старому Карибскому кризису, мы должны быть к нему готовыми — и политически, и военно, и военно-технически. Менталитет у английской элиты — пиратов, у американской — гангстеров, и какими-либо заявлениями, либо жестами доброй воли, выражением протеста мы на них повлиять никак не сможем. Эти элиты понимаю только возможности их уничтожения соответствующим потенциалом со стороны РФ. Эти вещи нам нужно понимать», — добавил Коротченко. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о передаче Украине танковых снарядов, оснащенных обедненным ураном. По словам президента РФ Владимира Путина, в случае применения оружия с ядерным компонентом, Россия будет вынуждена отреагировать.