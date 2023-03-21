Путин: Россия ответит на поставки Украине ядерных снарядов

Россия ответит коллективному Западу на поставки Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Спешу отметить, что если это все произойдет, то Россия будет вынуждена реагировать, так как коллективный Запад будет применять оружие с ядерным компонентом», — сказал Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Великобритания заявила о намерении передать Украине боеприпасы с обеденным ураном для ударов по современным танкам и бронемашинам, передает Пятый канал. Это вещество опасно для человека, так как вызывает тяжелые заболевания. Также оно поражает почву, из-за чего растения становятся опасны. В МИД РФ назвали решение Лондона дестабилизацией мировой обстановки.
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