Путин: Россия ответит на поставки Украине ядерных снарядов

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Запад собирается воевать до последнего украинца, сказал Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия ответит коллективному Западу на поставки Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Спешу отметить, что если это все произойдет, то Россия будет вынуждена реагировать, так как коллективный Запад будет применять оружие с ядерным компонентом», — сказал Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Великобритания заявила о намерении передать Украине боеприпасы с обеденным ураном для ударов по современным танкам и бронемашинам, передает Пятый канал. Это вещество опасно для человека, так как вызывает тяжелые заболевания. Также оно поражает почву, из-за чего растения становятся опасны. В МИД РФ назвали решение Лондона дестабилизацией мировой обстановки.

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Россия ответит коллективному Западу на поставки Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Спешу отметить, что если это все произойдет, то Россия будет вынуждена реагировать, так как коллективный Запад будет применять оружие с ядерным компонентом», — сказал Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Великобритания заявила о намерении передать Украине боеприпасы с обеденным ураном для ударов по современным танкам и бронемашинам, передает Пятый канал. Это вещество опасно для человека, так как вызывает тяжелые заболевания. Также оно поражает почву, из-за чего растения становятся опасны. В МИД РФ назвали решение Лондона дестабилизацией мировой обстановки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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