Тюменских подростков отказались кормить на соревнованиях в целях экономии

Тюменских спортсменов отказались кормить на соревнованиях в целях экономии

22 марта 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Со слов родителей, детям не организовали питание из-за экономии средств Фото: Игорь Пантин © URA.RU Подростков из Тюменской области организаторы отказались кормиться на соревнованиях в Заводоуковске. Информацию об этом оставила одна из мам спортсменов на странице губернатора Александра Моора в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, детям должны были организовать горячее питание, но они его не получили. «В феврале команда школьников нашего поселка ездила в г. Заводоуковск на соревнования по лыжным гонкам. Так как народу со всей области собралось много, и мест в спортивном общежитии нашей команде не хватило, мы, родители, решили скинуться и снять гостиницу, чтобы создать для детей комфортные условия. Согласно положению об этих соревнованиях, питание должна была обеспечить командирующая организация. Но услышала ответ чиновников о том, что наше родительское решение разместить детей в гостинице освобождает командирующую организацию от обеспечения наших детей питанием», — делится в соцсетях одна из мам спортсменов. По словам женщины, поскольку проживание в гостинице включало в себя и питание, родители тем самым сэкономили бюджетные средства принимающей стороны, которая организовывала приезд спортсменов. «И раз родители оказались такими осознанными гражданами, готовыми экономить бюджетные деньги, то „командирующая организация“ пошла, конечно же, нам на встречу, и сняла с себя обязательства по обеспечению питания команды винзилинских школьников», — добавляет женщина. Департамент спорта и молодежной политики Тюменской области ответил на комментарий тюменки. «Командирующей стороной для участия в областных соревнованиях по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных учреждений на призы газеты „Пионерская правда“ выступила МАУ Винзилинская СОШ им. Ковальчука. При этом оплату питания и проживания участников родители взяли на себя. С целью разъяснения создавшейся ситуации 24 марта в 17:00 в МАОУ Винзилинская СОШ планируется провести встречу директора спортивной школы Тюменского муниципального района, представителей общеобразовательного учреждения с родителями участников вышеуказанных соревнований», — пояснили в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подростков из Тюменской области организаторы отказались кормиться на соревнованиях в Заводоуковске. Информацию об этом оставила одна из мам спортсменов на странице губернатора Александра Моора в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, детям должны были организовать горячее питание, но они его не получили. «В феврале команда школьников нашего поселка ездила в г. Заводоуковск на соревнования по лыжным гонкам. Так как народу со всей области собралось много, и мест в спортивном общежитии нашей команде не хватило, мы, родители, решили скинуться и снять гостиницу, чтобы создать для детей комфортные условия. Согласно положению об этих соревнованиях, питание должна была обеспечить командирующая организация. Но услышала ответ чиновников о том, что наше родительское решение разместить детей в гостинице освобождает командирующую организацию от обеспечения наших детей питанием», — делится в соцсетях одна из мам спортсменов. По словам женщины, поскольку проживание в гостинице включало в себя и питание, родители тем самым сэкономили бюджетные средства принимающей стороны, которая организовывала приезд спортсменов. «И раз родители оказались такими осознанными гражданами, готовыми экономить бюджетные деньги, то „командирующая организация“ пошла, конечно же, нам на встречу, и сняла с себя обязательства по обеспечению питания команды винзилинских школьников», — добавляет женщина. Департамент спорта и молодежной политики Тюменской области ответил на комментарий тюменки. «Командирующей стороной для участия в областных соревнованиях по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных учреждений на призы газеты „Пионерская правда“ выступила МАУ Винзилинская СОШ им. Ковальчука. При этом оплату питания и проживания участников родители взяли на себя. С целью разъяснения создавшейся ситуации 24 марта в 17:00 в МАОУ Винзилинская СОШ планируется провести встречу директора спортивной школы Тюменского муниципального района, представителей общеобразовательного учреждения с родителями участников вышеуказанных соревнований», — пояснили в ведомстве.