В Перми умер известный ученый-эколог, основавший два заповедника

22 марта 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Прощание с ученым пройдет в Перми 24 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми ушел из жизни заслуженный ученый-эколог РФ и преподаватель пермского классического университета Георгий Воронов, основавший на территории края два заповедника. Об этом в своем telegram-канале сообщает Пермское краевое отделение Русского географического общества. «Пермское краевое отделение РГО с прискорбием сообщает о кончине Георгия Анатольевича Воронова 1935 года рождения. Заслуженный эколог РФ, почетный работник высшего профобразования, основатель и заведующий кафедры биогеоценологии и охраны природы Пермского госуниверситета. Создатель заповедников „Басеги“ и „Вишерский“, системы особо охраняемых природных территорий Пермского края», — говорится в сообщении. В Пермском краевом отделении РГО выражают соболезнования родным и близким ученого. Прощание с Георгием Вороновым состоится 24 марта в 12.40 по адресу: Пермь, ул. Старцева, 140А.

В Перми ушел из жизни заслуженный ученый-эколог РФ и преподаватель пермского классического университета Георгий Воронов, основавший на территории края два заповедника. Об этом в своем telegram-канале сообщает Пермское краевое отделение Русского географического общества. «Пермское краевое отделение РГО с прискорбием сообщает о кончине Георгия Анатольевича Воронова 1935 года рождения. Заслуженный эколог РФ, почетный работник высшего профобразования, основатель и заведующий кафедры биогеоценологии и охраны природы Пермского госуниверситета. Создатель заповедников „Басеги“ и „Вишерский“, системы особо охраняемых природных территорий Пермского края», — говорится в сообщении. В Пермском краевом отделении РГО выражают соболезнования родным и близким ученого. Прощание с Георгием Вороновым состоится 24 марта в 12.40 по адресу: Пермь, ул. Старцева, 140А.