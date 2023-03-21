21 марта 2023

В Перми умер известный ученый-эколог, основавший два заповедника

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Прощание с ученым пройдет в Перми 24 марта Фото:

В Перми ушел из жизни заслуженный ученый-эколог РФ и преподаватель пермского классического университета Георгий Воронов, основавший на территории края два заповедника. Об этом в своем telegram-канале сообщает Пермское краевое отделение Русского географического общества.

«Пермское краевое отделение РГО с прискорбием сообщает о кончине Георгия Анатольевича Воронова 1935 года рождения. Заслуженный эколог РФ, почетный работник высшего профобразования, основатель и заведующий кафедры биогеоценологии и охраны природы Пермского госуниверситета. Создатель заповедников „Басеги“ и „Вишерский“, системы особо охраняемых природных территорий Пермского края», — говорится в сообщении.

В Пермском краевом отделении РГО выражают соболезнования родным и близким ученого. Прощание с Георгием Вороновым состоится 24 марта в 12.40 по адресу: Пермь, ул. Старцева, 140А.

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В Перми ушел из жизни заслуженный ученый-эколог РФ и преподаватель пермского классического университета Георгий Воронов, основавший на территории края два заповедника. Об этом в своем telegram-канале сообщает Пермское краевое отделение Русского географического общества. «Пермское краевое отделение РГО с прискорбием сообщает о кончине Георгия Анатольевича Воронова 1935 года рождения. Заслуженный эколог РФ, почетный работник высшего профобразования, основатель и заведующий кафедры биогеоценологии и охраны природы Пермского госуниверситета. Создатель заповедников „Басеги“ и „Вишерский“, системы особо охраняемых природных территорий Пермского края», — говорится в сообщении. В Пермском краевом отделении РГО выражают соболезнования родным и близким ученого. Прощание с Георгием Вороновым состоится 24 марта в 12.40 по адресу: Пермь, ул. Старцева, 140А.
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