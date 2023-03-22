В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника Ростехнадзора

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудник своими действиями нанес многомиллионный ущерб бюджету области Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали замначальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева. Как 22 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

«В отношении Горбачева возбуждено уголовное дело по статье 285 („Злоупотребление должностными полномочиями“). По версии следствия, он подписал заключение о соответствии отремонтированного участка трассы М-5 всем требованиям. При этом нарушения были выявлены», — сообщил источник.

По данным URA.RU, своими действиями Горбачев нанес ущерб бюджету на 50 млн рублей. 22 марта ему избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца.

URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда. Там сообщили, что пока дело не появилось в базе и попросили перезвонить позднее.

Ранее сотрудники УФСБ по региону задержали сотрудника ИФНС по Челябинской области. Ему предъявили обвинения в получении взяток от клиентов, за которые он предоставлял им сведения, содержащие банковскую и налоговую тайны. Вместе с налоговиком был задержан его отец. Он выступал в качестве посредника при передаче денег. Оба сейчас находятся в СИЗО.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали замначальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева. Как 22 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. «В отношении Горбачева возбуждено уголовное дело по статье 285 („Злоупотребление должностными полномочиями“). По версии следствия, он подписал заключение о соответствии отремонтированного участка трассы М-5 всем требованиям. При этом нарушения были выявлены», — сообщил источник. По данным URA.RU, своими действиями Горбачев нанес ущерб бюджету на 50 млн рублей. 22 марта ему избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца. URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда. Там сообщили, что пока дело не появилось в базе и попросили перезвонить позднее. Ранее сотрудники УФСБ по региону задержали сотрудника ИФНС по Челябинской области. Ему предъявили обвинения в получении взяток от клиентов, за которые он предоставлял им сведения, содержащие банковскую и налоговую тайны. Вместе с налоговиком был задержан его отец. Он выступал в качестве посредника при передаче денег. Оба сейчас находятся в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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