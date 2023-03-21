Курганский губернатор назначил своим помощником чиновника с боевым опытом

Станислав Носков официально возглавил управление спецпрограмм в курганском правительстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков назначил своим помощником чиновника с боевым опытом Станислава Носкова. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к властям региона. Ранее сообщалось, что Носков окончил военное училище и является полковником запаса.

«Носков, который осенью прошлого года решал задачи по частичной мобилизации, официально возглавил управление спецпрограмм аппарата губернатора. Также он стал помощником главы региона», — указали собеседники агентства из политического окружения. Инсайдеры напомнили, что Носков в свое время принимал участие в контртеррористической операции в Чеченской республике. По их мнению, такой опыт поможет ему в работе с силовиками и военными.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать новое назначение в правительстве. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в конце октября прошлого года Носков был назначен исполняющим обязанности начальника управления специальных программ аппарата губернатора. До этого он возглавлял департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.