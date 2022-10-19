У курганского чиновника усиливаются позиции из-за наличия боевого опыта

Директор курганского департамента Носков решает задачи по частичной мобилизации

Директор департамента гражданской защиты Станислав Носков имеет серьезный боевой опыт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков увеличивает свое влияние благодаря наличию боевого опыта в Чечне. Сейчас он активно привлекается правительством для помощи мобилизованным. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям.

«Носков окончил военное училище, полковник запаса. Имеет боевой опыт в Чеченской кампании [награжден орденом Мужества и медалями]. Не удивительно, что глава региона [Вадим Шумков] полагается на него в вопросах частичной мобилизации, обучения мобилизованных», — пояснил один источник. Другой инсайдер добавил, что Носков особенно помог при закупке амуниции для мобилизованных, потому что разбирается в нюансах военного обмундирования.

Социолог Сергей Ширяев в разговоре с корреспондентом URA.RU уточнил, что в текущей сложной обстановке карьерный рост может ожидать тех, кто имеет именно военные компетенции. «Сейчас времена для роста специалистов, которые имеет практический опыт, понимают на что нужно обратить внимание. Это очень важно и ценится руководством», — подчеркнул эксперт.

В биографии Носкова на сайте областного правительства, указано, что он окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище. Был в составе миротворческих сил в зоне Грузинско-абхазского конфликта. С сентября 1999 года по март 2000 года принимал участие в контртеррористической операции в Чеченской республике. Долгое время служил в региональном ГУ МЧС России и его подразделениях. Награжден Орденом Мужества и различными медалями.

В департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой рассказать о том, какие задачи возложены на Носкова в рамках указа о частичной мобилизации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в конце сентября Носков провел для курганских мобилизованных обучение. Также он был в составе делегации, возглавляемой губернатором, которая посетила курганцев в воинской части в Елани.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.