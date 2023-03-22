Власти Екатеринбурга продают старинное здание в центре

22 марта 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

В планы на приватизацию попало здание на Пушкина, 28 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Здание страховой кассы на Пушкина, 28 в Екатеринбурге попало в программу приватизации. Его планируется продать до 2025 года, следует из постановления главы города Алексея Орлова на официальном сайте мэрии. «Постановляю внести в постановление администрации Екатеринбурга от 30.09.2022 „Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества г. Екатеринбург на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов“ изменения», — говорится в постановлении. Далее идет список объектов, которыми дополнили план приватизации. В нем, в частности, указано здание страховой кассы на Пушкина, 28 площадью 798 квадратных метров. Также в списке объект по соседству по адресу улица Пушкина/Первомайская, 28/14, на месте которого уже ведется строительство семиэтажного административного здания. Застройщик — компания «Екатеринбург-Сити», связана с УГМК.

Здание страховой кассы на Пушкина, 28 в Екатеринбурге попало в программу приватизации. Его планируется продать до 2025 года, следует из постановления главы города Алексея Орлова на официальном сайте мэрии. «Постановляю внести в постановление администрации Екатеринбурга от 30.09.2022 „Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества г. Екатеринбург на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов“ изменения», — говорится в постановлении. Далее идет список объектов, которыми дополнили план приватизации. В нем, в частности, указано здание страховой кассы на Пушкина, 28 площадью 798 квадратных метров. Также в списке объект по соседству по адресу улица Пушкина/Первомайская, 28/14, на месте которого уже ведется строительство семиэтажного административного здания. Застройщик — компания «Екатеринбург-Сити», связана с УГМК.