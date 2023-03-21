В ХМАО полиция ищет вымогателя с сайта интим-услуг

Полиция Сургутского района (ХМАО) устанавливает личность мужчины, подозреваемого в вымогательстве денег у пользователя сайта интим-услуг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районного ОМВД.
«В дежурную часть обратился 43-летний мужчина по факту вымогательства. Он рассказал полицейским, что оставил заявку на сайте оказания интимных услуг. После чего ему на телефон позвонил неизвестный и представился криминальным авторитетом города Сургута. Звонивший потребовал перевести более 22 тысяч рублей на продиктованный счет за услугу. В качестве давления ему поступали угрозы применения насилия в отношении его сестры», — сообщили в ведомстве.
После присланной фотографии родственницы, которую злоумышленник скачал в интернете, потерпевший перевел неизвестному указанную сумму. По факту произошедшего полиция возбудила в отношении неустановленного лица уголовное дело по статье вымогательство.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина отдал мошенникам более 200 тысяч рублей, воспользовавшись сайтом интим-услуг. Неизвестный обвинил потенциального клиента в сбое работы сайта и настойчиво рекомендовал возместить услуги разблокировки онлайн кассы.
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