В ХМАО полиция ищет вымогателя с сайта интим-услуг

22 марта 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

За вымогательство неизвестному грозит до 4 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Сургутского района (ХМАО) устанавливает личность мужчины, подозреваемого в вымогательстве денег у пользователя сайта интим-услуг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районного ОМВД. «В дежурную часть обратился 43-летний мужчина по факту вымогательства. Он рассказал полицейским, что оставил заявку на сайте оказания интимных услуг. После чего ему на телефон позвонил неизвестный и представился криминальным авторитетом города Сургута. Звонивший потребовал перевести более 22 тысяч рублей на продиктованный счет за услугу. В качестве давления ему поступали угрозы применения насилия в отношении его сестры», — сообщили в ведомстве. После присланной фотографии родственницы, которую злоумышленник скачал в интернете, потерпевший перевел неизвестному указанную сумму. По факту произошедшего полиция возбудила в отношении неустановленного лица уголовное дело по статье вымогательство. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина отдал мошенникам более 200 тысяч рублей, воспользовавшись сайтом интим-услуг. Неизвестный обвинил потенциального клиента в сбое работы сайта и настойчиво рекомендовал возместить услуги разблокировки онлайн кассы.

Полиция Сургутского района (ХМАО) устанавливает личность мужчины, подозреваемого в вымогательстве денег у пользователя сайта интим-услуг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районного ОМВД. «В дежурную часть обратился 43-летний мужчина по факту вымогательства. Он рассказал полицейским, что оставил заявку на сайте оказания интимных услуг. После чего ему на телефон позвонил неизвестный и представился криминальным авторитетом города Сургута. Звонивший потребовал перевести более 22 тысяч рублей на продиктованный счет за услугу. В качестве давления ему поступали угрозы применения насилия в отношении его сестры», — сообщили в ведомстве. После присланной фотографии родственницы, которую злоумышленник скачал в интернете, потерпевший перевел неизвестному указанную сумму. По факту произошедшего полиция возбудила в отношении неустановленного лица уголовное дело по статье вымогательство. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина отдал мошенникам более 200 тысяч рублей, воспользовавшись сайтом интим-услуг. Неизвестный обвинил потенциального клиента в сбое работы сайта и настойчиво рекомендовал возместить услуги разблокировки онлайн кассы.