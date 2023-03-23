Депутат Госдумы предупредил, что в Европе начали выживать россиян

Депутат Чемерис: европейская страна начала борьбу против всех россиян

23 марта 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Литва преследует россиян и белорусов по национальному признаку, сказала Роза Чемерис Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Литва устроила дискриминацию россиян и белорусов, принимая закон, запрещающий им получать литовское гражданство. Люди, которые потратили годы, живя в этой стране, потеряли почти все возможности для полноценной жизни. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по международным делам, депутат от партии «Новые люди» Роза Чемерис. «Литовский сейм принял в первом чтении законопроект, запрещающий граждан России и Белоруссии подавать заявления на литовское гражданство, а также приобретать недвижимость на территории республики. Разработчики закона уверяют, что мера временная, и в части получения гражданства широкий круг людей от нее не пострадает. Но вот незадача: россияне и белорусы уже не первый год обращаются за получением ВНЖ Литвы. Обращаются массово. К тому же каждый год более тысячи россиян покупает в Литве объекты недвижимости. Поэтому такие ограничения нужно расценивать как дискриминацию, причем дискриминацию по национальному признаку», — сказала Роза Чемерис. По ее словам, россияне и белорусы, которые уже несколько лет прожили в этой стране, потеряют возможность обзавестись собственным жильем. «Литва так хвалится своей демократией, а в данном случае в отношении России ведет себя деспотично и даже несколько по-фашистски. Речь ведь идет не о вещах и товарах, мы говорим о судьбах и жизнях людей. Что, например, сейчас делать людям, которые уже несколько лет живут в Литве и планируют подавать документы на литовское гражданство? Сейчас, после принятия закона, это станет невозможным. У них есть только ВНЖ (вид на жительство), и теперь их будущее становится весьма туманным. Они не смогут купить себе новое жилье, а то, что уже есть — не смогут обменять», — подчеркнула депутат. Собеседница агентства отметила, что данный закон затронет все же больше белорусов, чем россиян. «После 2020 года из Белоруссии в Литву устремились многотысячные потоки эмигрантов, особенно сотрудники IT-компаний. Отныне их будущее весьма туманно. При этом не стоит забывать, что эти компании платят в Литве серьезные налоги. Они ведь могут расценить это как вынужденную необходимость искать себе другую страну проживания и ведения бизнеса. Хотелось бы, чтобы ко второму чтению Сейм изберал для себя другую тактику и позицию. Но, судя по тому, как в первом чтении за законопроект проголосовали все 109 присутствовавших в зале депутатов, надежды на изменение ситуации нет», — заключила Чемерис. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Литва устроила дискриминацию россиян и белорусов, принимая закон, запрещающий им получать литовское гражданство. Люди, которые потратили годы, живя в этой стране, потеряли почти все возможности для полноценной жизни. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по международным делам, депутат от партии «Новые люди» Роза Чемерис. «Литовский сейм принял в первом чтении законопроект, запрещающий граждан России и Белоруссии подавать заявления на литовское гражданство, а также приобретать недвижимость на территории республики. Разработчики закона уверяют, что мера временная, и в части получения гражданства широкий круг людей от нее не пострадает. Но вот незадача: россияне и белорусы уже не первый год обращаются за получением ВНЖ Литвы. Обращаются массово. К тому же каждый год более тысячи россиян покупает в Литве объекты недвижимости. Поэтому такие ограничения нужно расценивать как дискриминацию, причем дискриминацию по национальному признаку», — сказала Роза Чемерис. По ее словам, россияне и белорусы, которые уже несколько лет прожили в этой стране, потеряют возможность обзавестись собственным жильем. «Литва так хвалится своей демократией, а в данном случае в отношении России ведет себя деспотично и даже несколько по-фашистски. Речь ведь идет не о вещах и товарах, мы говорим о судьбах и жизнях людей. Что, например, сейчас делать людям, которые уже несколько лет живут в Литве и планируют подавать документы на литовское гражданство? Сейчас, после принятия закона, это станет невозможным. У них есть только ВНЖ (вид на жительство), и теперь их будущее становится весьма туманным. Они не смогут купить себе новое жилье, а то, что уже есть — не смогут обменять», — подчеркнула депутат. Собеседница агентства отметила, что данный закон затронет все же больше белорусов, чем россиян. «После 2020 года из Белоруссии в Литву устремились многотысячные потоки эмигрантов, особенно сотрудники IT-компаний. Отныне их будущее весьма туманно. При этом не стоит забывать, что эти компании платят в Литве серьезные налоги. Они ведь могут расценить это как вынужденную необходимость искать себе другую страну проживания и ведения бизнеса. Хотелось бы, чтобы ко второму чтению Сейм изберал для себя другую тактику и позицию. Но, судя по тому, как в первом чтении за законопроект проголосовали все 109 присутствовавших в зале депутатов, надежды на изменение ситуации нет», — заключила Чемерис.