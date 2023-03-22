22 марта 2023
21 марта 2023

Губернатор ХМАО раскрыла потенциал новых нефтяных месторождений в регионе

Губернатор Комарова: Мы передали участки недр с запасами в 47 млн тонн нефти
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
В 2023 году экономика ожидает рост спроса на нефть Фото:

Окружные власти предложили нефтяным компаниям для разработки новые месторождения с запасами в 47 миллионов тонн нефти. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на международном форуме «Нефтяная столица», который проходит в Нижневартовске.

«Только в 22-м и 23-ем годах наш регион подготовил и предложил участки недр с запасами 47 миллионов тонн нефти и ресурсами больше 770 миллионов тонн. Считаю это способом достичь технологического суверенитета», — рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Опираясь на данные ежемесячного доклада ОПЕК, в 2023 году экономика ожидает рост спроса на нефть. До 2045 года доля нефти ОПЕК прогнозируется в размере 28,7%. Также губернатор региона добавила, что нефтегазовая отрасль Югры готова реагировать на вызовы участников международного топливно-энергетического рынка. «Крайне важно за счет развития и тиражирования отечественных конкурентоспособных технологий, инновационных решений обеспечить бесперебойную работу нефтегазового комплекса. Для работы в этом направлении Югра совместно с министерством энергетики РФ работает над федеральным проектом «Технологии освоения трудно извлекаемых углеводородов», — поделилась Наталья Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что власти Югры расширяют сотрудничество по подготовке кадров для нефтяной отрасли. Соответствующее соглашение департамент науки и образования ХМАО подписал с нефтяниками региона.

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Окружные власти предложили нефтяным компаниям для разработки новые месторождения с запасами в 47 миллионов тонн нефти. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на международном форуме «Нефтяная столица», который проходит в Нижневартовске. «Только в 22-м и 23-ем годах наш регион подготовил и предложил участки недр с запасами 47 миллионов тонн нефти и ресурсами больше 770 миллионов тонн. Считаю это способом достичь технологического суверенитета», — рассказала губернатор Югры Наталья Комарова. Опираясь на данные ежемесячного доклада ОПЕК, в 2023 году экономика ожидает рост спроса на нефть. До 2045 года доля нефти ОПЕК прогнозируется в размере 28,7%. Также губернатор региона добавила, что нефтегазовая отрасль Югры готова реагировать на вызовы участников международного топливно-энергетического рынка. «Крайне важно за счет развития и тиражирования отечественных конкурентоспособных технологий, инновационных решений обеспечить бесперебойную работу нефтегазового комплекса. Для работы в этом направлении Югра совместно с министерством энергетики РФ работает над федеральным проектом «Технологии освоения трудно извлекаемых углеводородов», — поделилась Наталья Комарова. Ранее URA.RU рассказывало о том, что власти Югры расширяют сотрудничество по подготовке кадров для нефтяной отрасли. Соответствующее соглашение департамент науки и образования ХМАО подписал с нефтяниками региона.
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