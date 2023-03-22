22 марта 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Москву. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Пассажиров задержали в аэропорту на полтора часа Фото:

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в Москву задержали на полтора часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс U6-9545 «Уральских авиалиний» должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву 22 марта в 23:00, однако вылет состоялся только 23 марта в 0:25, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости на сайт ответ не был получен.

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Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в Москву задержали на полтора часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-9545 «Уральских авиалиний» должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву 22 марта в 23:00, однако вылет состоялся только 23 марта в 0:25, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости на сайт ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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