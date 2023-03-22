Пассажиров задержали в аэропорту на полтора часа
Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в Москву задержали на полтора часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс U6-9545 «Уральских авиалиний» должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву 22 марта в 23:00, однако вылет состоялся только 23 марта в 0:25, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости на сайт ответ не был получен.
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