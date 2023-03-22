В Екатеринбурге задержали рейс в Москву. Скрин

23 марта 2023 в 01:49 Размер текста - 17 +

Пассажиров задержали в аэропорту на полтора часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в Москву задержали на полтора часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-9545 «Уральских авиалиний» должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву 22 марта в 23:00, однако вылет состоялся только 23 марта в 0:25, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости на сайт ответ не был получен. Скрин: аэропорт Кольцово

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в Москву задержали на полтора часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-9545 «Уральских авиалиний» должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву 22 марта в 23:00, однако вылет состоялся только 23 марта в 0:25, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости на сайт ответ не был получен.