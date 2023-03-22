22 марта 2023
21 марта 2023

Губернатор Артюхов злится на депутатов в заксобрании ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, артюхов дмитрий
Артюхов лишает депутатов премий Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов недоволен работой своих однопартийцев-фракцией единороссов в окружном заксобрании. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Депутатов лишили всех премий. Даже на 8 Марта и 23 Февраля остались без них. Артюхов недоволен работой депутатов, в частности единороссов», — рассказывает источник.

Кроме того, в заксобрании прошла прокурорская проверка, которую надзорщики впервые провели с особой тщательностью. Источники сообщают об обострении отношений между губернатором Артюховым и спикером Сергеем Ямкиным — тот не идет на разговор с главой региона и не ищет компромиссов, которые могли бы разрядить ситуацию.

Ранее сообщалось, что Артюхов поручил сократить треть штата аппарата заксобрания. Работу могут потерять порядка 28 человек.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов недоволен работой своих однопартийцев-фракцией единороссов в окружном заксобрании. Об этом URA.RU сообщил источник. «Депутатов лишили всех премий. Даже на 8 Марта и 23 Февраля остались без них. Артюхов недоволен работой депутатов, в частности единороссов», — рассказывает источник. Кроме того, в заксобрании прошла прокурорская проверка, которую надзорщики впервые провели с особой тщательностью. Источники сообщают об обострении отношений между губернатором Артюховым и спикером Сергеем Ямкиным — тот не идет на разговор с главой региона и не ищет компромиссов, которые могли бы разрядить ситуацию. Ранее сообщалось, что Артюхов поручил сократить треть штата аппарата заксобрания. Работу могут потерять порядка 28 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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