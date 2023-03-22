Губернатор Артюхов злится на депутатов в заксобрании ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов недоволен работой своих однопартийцев-фракцией единороссов в окружном заксобрании. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Депутатов лишили всех премий. Даже на 8 Марта и 23 Февраля остались без них. Артюхов недоволен работой депутатов, в частности единороссов», — рассказывает источник.
Кроме того, в заксобрании прошла прокурорская проверка, которую надзорщики впервые провели с особой тщательностью. Источники сообщают об обострении отношений между губернатором Артюховым и спикером Сергеем Ямкиным — тот не идет на разговор с главой региона и не ищет компромиссов, которые могли бы разрядить ситуацию.
Ранее сообщалось, что Артюхов поручил сократить треть штата аппарата заксобрания. Работу могут потерять порядка 28 человек.
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