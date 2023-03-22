Губернатор Артюхов злится на депутатов в заксобрании ЯНАО

23 марта 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Артюхов лишает депутатов премий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов недоволен работой своих однопартийцев-фракцией единороссов в окружном заксобрании. Об этом URA.RU сообщил источник. «Депутатов лишили всех премий. Даже на 8 Марта и 23 Февраля остались без них. Артюхов недоволен работой депутатов, в частности единороссов», — рассказывает источник. Кроме того, в заксобрании прошла прокурорская проверка, которую надзорщики впервые провели с особой тщательностью. Источники сообщают об обострении отношений между губернатором Артюховым и спикером Сергеем Ямкиным — тот не идет на разговор с главой региона и не ищет компромиссов, которые могли бы разрядить ситуацию. Ранее сообщалось, что Артюхов поручил сократить треть штата аппарата заксобрания. Работу могут потерять порядка 28 человек.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов недоволен работой своих однопартийцев-фракцией единороссов в окружном заксобрании. Об этом URA.RU сообщил источник. «Депутатов лишили всех премий. Даже на 8 Марта и 23 Февраля остались без них. Артюхов недоволен работой депутатов, в частности единороссов», — рассказывает источник. Кроме того, в заксобрании прошла прокурорская проверка, которую надзорщики впервые провели с особой тщательностью. Источники сообщают об обострении отношений между губернатором Артюховым и спикером Сергеем Ямкиным — тот не идет на разговор с главой региона и не ищет компромиссов, которые могли бы разрядить ситуацию. Ранее сообщалось, что Артюхов поручил сократить треть штата аппарата заксобрания. Работу могут потерять порядка 28 человек.