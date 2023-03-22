ФСБ пришла с обысками к челябинским партнерам «Ростелекома»

ФСБ задержала директоров компании «Альтернатива» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ провели обыски в офисе строительной компании «Альтернатива» в Челябинске. Как 23 марта URA.RU сообщил источник в бизнес-кругах, были задержаны директор фирмы Андрей Фомин, и техдиректор Андрей Чудаков. Компания известна как исполнитель контрактов с крупными телекоммуникационными компаниями.

«Следственные действия прошли в „Альтернативе“. Были задержаны директора фирмы Андрей Фомин и Андрей Чудаков. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 159», — рассказал источник.

По данным URA.RU, директора злоупотребили доверием руководства холдинга «Эр-телекома». Они сообщили ложные сведения об объеме и сумме выполненных работ по подключению социально-значимых объектов к сети передачи данных. Таким образом причинили многомилионный ущерб корпорации.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили. Дело расследуется в четвертом ГСУ СК РФ в Екатеринбурге.

На официальном сайте «Альтернативы» сказано, что основным направлением ее деятельности является проектирование и строительство линейно-кабельных сооружений связи, инженерных сетей, систем и сопутствующих сооружений. Компания имеет собственное производство железобетонных изделий и металлоконструкции.

Согласно сервису СБИС, компания ранее сотрудничала с «Ростелекомом». В 2016 году они получили контракт на выполнение строительно-монтажных работ линий и объектов связи. Сумма контракта превысила 44 млн рублей.