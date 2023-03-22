Администрация Камышлова (Свердловская область), предприниматели и студенты техникумов отправили целый железнодорожный состав гуманитарной помощи участникам спецоперации. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который лично присутствовал во время отправки груза на фронт.
«Вот один из наглядных примеров, как в Свердловской области тыл помогает фронту. В Камышлове объединились глава города Алексей Половников, предприниматели, руководство и студенты местных техникумов (это особо радует), родственники военнослужащих, неформальные городские сообщества и командование ЦВО. Все четко, слажено, каждый помогает в меру своих возможностей, но результат получается серьезный. Так, сегодня из Елани и Камышлова отправили целый ж/д состав гуманитарки. Личные посылки солдатам, материалы для жизнеобеспечения и 22 УАЗа-„Буханки“ с „Нивами“», — отметил Максим Иванов в разговоре с журналистом агентства.
По словам чиновника, несмотря на то, что автомобили б/у (бывшие в употреблении — прим.ред.), состояние у транспортных средств хорошее. «Машины приобретались б/у, силами специалистов и студентов техникума промышленности и транспорта, перебирались, подгонялись под нужды фронта. Получились надежные, неприхотливые авто, которые направляются в полки, где служат камышловцы и наши уральцы. И это не все. Уже готовится новая партия техники», — заявил Иванов.
Администрация Камышлова (Свердловская область), предприниматели и студенты техникумов отправили целый железнодорожный состав гуманитарной помощи участникам спецоперации. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который лично присутствовал во время отправки груза на фронт. «Вот один из наглядных примеров, как в Свердловской области тыл помогает фронту. В Камышлове объединились глава города Алексей Половников, предприниматели, руководство и студенты местных техникумов (это особо радует), родственники военнослужащих, неформальные городские сообщества и командование ЦВО. Все четко, слажено, каждый помогает в меру своих возможностей, но результат получается серьезный. Так, сегодня из Елани и Камышлова отправили целый ж/д состав гуманитарки. Личные посылки солдатам, материалы для жизнеобеспечения и 22 УАЗа-„Буханки“ с „Нивами“», — отметил Максим Иванов в разговоре с журналистом агентства. По словам чиновника, несмотря на то, что автомобили б/у (бывшие в употреблении — прим.ред.), состояние у транспортных средств хорошее. «Машины приобретались б/у, силами специалистов и студентов техникума промышленности и транспорта, перебирались, подгонялись под нужды фронта. Получились надежные, неприхотливые авто, которые направляются в полки, где служат камышловцы и наши уральцы. И это не все. Уже готовится новая партия техники», — заявил Иванов. Ранее URA.RU писало, что из Екатеринбурга в Макеевку отправился груз с помощью на 37 млн рублей. Высокотехнологическое оборудование закупили для перинатального центра Макеевки и городской больницы №2.