Компания крупного застройщика займется строительством высотки в Кургане

В Заозерном районе Кургана построят новую высотку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане появится новая высотка в первом микрорайоне Заозерного. Ее строительством займется «СЗ „Домостроительная компания 1“», владельцем которой является крупный застройщик Евгений Соснин. Информация об этом опубликована на сайте администрации города.

«ООО „СЗ ‚Домостроительная компания 1‘“. Разрешение на строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома. Адрес объекта: город Курган, первый микрорайон Заозерного, улица Алексеева, 4е», — говорится в документе мэрии.

Общая площадь территории под строительство высотки составляет 3 161 квадратный метр. Согласно кадастровой карте, земельный участок стоит более 6,5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что «Домостроительная компания 1» построит в Кургане жилой комплекс на берегу реки Тобол. Дом на 17 этажей планируют возвести на бульваре Солнечном в Западном районе города.