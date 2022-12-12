В Кургане построят новый жилой комплекс с видом на Тобол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане построят жилой комплекс на берегу реки Тобол. Строительством высотки на 17 этажей займется «СЗ «Домостроительная компания 1», владельцем которой является крупный застройщик Евгений Соснин. Такая информация опубликована на сайте администрации города.

«ООО «СЗ «Домостроительная компания 1». Разрешение на строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного адресу: г. Курган, бульвар Солнечный, 19», — говорится в документе мэрии.

По данным Росреестра, кадастровая стоимость земельного участка общей площадью порядка 4 тысяч квадратных метров составляет 10,3 миллионов рублей. Согласно информации сервиса СБИС, 80% акций «СЗ «Домостроительная компания 1» принадлежат предпринимателю Евгению Соснину, который также является владельцем строительной компании «Кургансельстрой». Последней принадлежит 20% акций.

Еще одна высотка появится в первом микрорайоне Заозерного. Ее будет строить челябинская компания ООО «КПД Заказчик». Также сообщалось, что в Заозерном районе Кургана построят новый ТРЦ.

Проект будущего жилого комплекса на бульваре Солнечном Фото: 2GIS