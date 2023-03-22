Челябинцам вернули право собираться на митинги в гайд-парках

23 марта 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Правом устраивать митинги наделены как крупные города, так и небольшие поселки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новое постановление правительства Челябинской области определяет перечень мест в муниципалитетах, где жители региона смогут проводить коллективные митинги и выражать свои политические настроения. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Правительство Челябинской области постановляет от 22.03.2023 № 191-П определить единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера местах на территории Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте постановления. Согласно документу, правом устраивать митинги в определенных местах (по согласованию с властями), наделены как крупные города региона, так и небольшие поселки и деревни. При этом количество мест для выражения общественного мнения зависит от города. В некоторых городах под митинги выделяют один гайд-парк, а в некоторых муниципалитетах оказалось несколько таких площадок. В Челябинске под гайд-парки выделили две площадки. Первая, это танцевальная веранда в парке «Металлург» имени Тищенко, а вторая — парковка у ледовой арены «Трактор» со стороны улицы Татищева. В Магнитогорске таким местом стал сквер у памятника «Первая палатка», в Миассе — площадь перед стадионом «Труда, в Златоусте — сквер «Городской сад», участок на улице 30-летия Победы и площадь перед Центральной библиотекой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новое постановление правительства Челябинской области определяет перечень мест в муниципалитетах, где жители региона смогут проводить коллективные митинги и выражать свои политические настроения. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Правительство Челябинской области постановляет от 22.03.2023 № 191-П определить единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера местах на территории Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте постановления. Согласно документу, правом устраивать митинги в определенных местах (по согласованию с властями), наделены как крупные города региона, так и небольшие поселки и деревни. При этом количество мест для выражения общественного мнения зависит от города. В некоторых городах под митинги выделяют один гайд-парк, а в некоторых муниципалитетах оказалось несколько таких площадок. В Челябинске под гайд-парки выделили две площадки. Первая, это танцевальная веранда в парке «Металлург» имени Тищенко, а вторая — парковка у ледовой арены «Трактор» со стороны улицы Татищева. В Магнитогорске таким местом стал сквер у памятника «Первая палатка», в Миассе — площадь перед стадионом «Труда, в Златоусте — сквер «Городской сад», участок на улице 30-летия Победы и площадь перед Центральной библиотекой.