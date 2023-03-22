В свердловский суд передано уголовное дело топ-менеджера предприятия «Росатома»

В Свердловской области в Белоярский районный суд передано уголовное дело в отношении экс-замдиректора Белоярской АЭС (входит в госкорпорацию «Росатом») Дениса Васькина. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе суда.
«К нам [В Белоярский районный суд] поступило уголовное дело Дениса Васькина. В настоящее время дата заседания неизвестна», — сказали в пресс-службе.
Ранее сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали топ-менеджера после павших на него подозрений в коррупции. Васькина заключили под стражу. Сам инцидент, из-за которого Васькин оказался в заключении, произошел летом — по версии силовиков, топ-менеджер причастен к крупной взятке и посредничестве при передаче денег. В конце 2022 года Васькину продлили срок содержания под стражей.
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