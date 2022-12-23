Свердловский топ-менеджер предприятия Росатома проведет Новый год в СИЗО

Дениса Васькина задерживали сотрудники УФСБ по Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд продлил до 24 января срок содержания в СИЗО топ-менеджера Белоярской атомной электростанции (входит в Росатом) Дениса Васькина, который был задержан по делу о коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

«Суд продлил срок содержания Дениса Васькина под стражей до 24 января 2023 года включительно», — говорится в решении суда. Представители Васькина подавали апелляцию в Свердловский областной суд, который оставил решение без изменения. За время нахождения его под стражей следователи должны собрать доказательтва, подверждающие его вину или невиновность.

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали топ-менеджера после павших на него подозрений в коррупции. Васькина заключили под стражу и возбудили в отношении него дело по статье 290 (получение взятки). Однако источник URA.RU, знакомый с деталями дела, утверждал, что Васькин никак непричастен к передаче и получению денег.

В пресс-службе предприятия URA.RU сообщали, что взаимодействуют с правоохранителями для раскрытия уголовного дела. «Действиям сотрудника станции будет дана объективная и беспристрастная правовая оценка», — отмечали на предприятии, подчеркивая, что ставят в приоритет безопасность (в том числе финансовую) Белоярской АЭС. URA.RU готово предоставить родственникам и защитникам Васькина возможность представить свою версию событий.