Бизнесмен из ХМАО пойдет под суд за крупное мошенничество

Сумма причиненного ущерба составила 640 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ХМАО осудят руководителя коммерческой фирмы за мошенничество в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете России по ХМАО. Другой источник агентства в силовых структурах округа считает, что речь идет об учредителе компании «ЮграСтройИнвест».

«Обвиняемый в период с июля 2021 по март 2022 года в ходе исполнения договора с нефтедобывающей компанией давал подчиненным поручения вносить в акты выполненных работ недостоверные сведения, завышая тем самым показатели выполненных работ. В результате к оплате были представлены фактически невыполненные работы на сумму более 1,6 миллиона, часть из которых была оплачена», — сообщили агентству в СК. Инсайдер URA.RU утверждает, что фигурантом является руководитель компании «ЮграСтройИнвест» Константин Унту.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемого по статье 159 УК РФ ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. (покушение на мошенничество в особо крупном размере). «Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал, причиненный ущерб возместил. Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили агентству в прокуратуре ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что советника главы Сургута будут судить за коррупцию. Марию Ванькову обвинили в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.