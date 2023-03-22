Челябинцев приглашают служить по военному контракту в десант

23 марта 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Челябинцев ждут в Псковской дивизии ВДВ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинской области приглашают служить по контракту в Псковскую дивизию воздушно-десантных войск (ВДВ). Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, к кандидатам предъявлено минимум требований. «Приглашаем на контрактную службу в ВДВ города Псков! Требования к кандидатам: не иметь тяжких судимостей (рассматриваем условные сроки и бывших заключенных), годность к военной службе не ниже категории А или Б», — говорится в объявлении. Набор осуществляется на целый ряд солдатских должностей. В часть требуются водители, механики, наводчики, стрелки, гранатометчики, пулеметчики, снайпера, связисты и операторы БПЛА. Также на службу приглашают действующих офицеров и офицеров запаса. Ранее сообщалось, что в России готовится масштабная информационная кампания по набору на военную службу по контракту. Власти планируют до конца года набрать 400 тысяч контрактников. Для этого в каждый муниципалитет будет спущен план по набору.

Жителей Челябинской области приглашают служить по контракту в Псковскую дивизию воздушно-десантных войск (ВДВ). Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, к кандидатам предъявлено минимум требований. «Приглашаем на контрактную службу в ВДВ города Псков! Требования к кандидатам: не иметь тяжких судимостей (рассматриваем условные сроки и бывших заключенных), годность к военной службе не ниже категории А или Б», — говорится в объявлении. Набор осуществляется на целый ряд солдатских должностей. В часть требуются водители, механики, наводчики, стрелки, гранатометчики, пулеметчики, снайпера, связисты и операторы БПЛА. Также на службу приглашают действующих офицеров и офицеров запаса. Ранее сообщалось, что в России готовится масштабная информационная кампания по набору на военную службу по контракту. Власти планируют до конца года набрать 400 тысяч контрактников. Для этого в каждый муниципалитет будет спущен план по набору.