22 марта 2023

Курганская полиция усиливает подразделение спецназа

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, спецназ, омон, дубинка пр
В курганском УМВД объявили набор в спецназ Фото:

В УМВД по Курганской области объявили набор сотрудников в спецподразделение управления по борьбе с оборотом наркотиков. Соответствующее объявление появилось в группе УМВД соцсети «ВКонтакте».

«Открыт набор на службу в спецподразделение УНК УМВД России по Курганской области», — сообщили в полиции.

К желающим служить в спецназе полиции есть несколько требований. Кандидаты должны быть в возрасте до 35 лет, иметь среднее профессиональное или высшее образование. Также отдельное внимание будет уделяться состоянию здоровью претендентов и уровню их физподготовки

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской Росгвардии появилась вакансия пилота. Оператору беспилотников на территории Запорожья готовы платить до 200 тысяч рублей.

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В УМВД по Курганской области объявили набор сотрудников в спецподразделение управления по борьбе с оборотом наркотиков. Соответствующее объявление появилось в группе УМВД соцсети «ВКонтакте». «Открыт набор на службу в спецподразделение УНК УМВД России по Курганской области», — сообщили в полиции. К желающим служить в спецназе полиции есть несколько требований. Кандидаты должны быть в возрасте до 35 лет, иметь среднее профессиональное или высшее образование. Также отдельное внимание будет уделяться состоянию здоровью претендентов и уровню их физподготовки Ранее URA.RU сообщало, что в курганской Росгвардии появилась вакансия пилота. Оператору беспилотников на территории Запорожья готовы платить до 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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