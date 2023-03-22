Курганская полиция усиливает подразделение спецназа

В курганском УМВД объявили набор в спецназ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В УМВД по Курганской области объявили набор сотрудников в спецподразделение управления по борьбе с оборотом наркотиков. Соответствующее объявление появилось в группе УМВД соцсети «ВКонтакте».

«Открыт набор на службу в спецподразделение УНК УМВД России по Курганской области», — сообщили в полиции.

К желающим служить в спецназе полиции есть несколько требований. Кандидаты должны быть в возрасте до 35 лет, иметь среднее профессиональное или высшее образование. Также отдельное внимание будет уделяться состоянию здоровью претендентов и уровню их физподготовки

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