В курганскую Росгвардию ищут пилота на зарплату в 200 тысяч рублей

20 марта 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

В управлении Росгвардии Курганской области ищут оператора для управления беспилотниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в управлении Росгвардии оператору беспилотного летательного аппарата (пилоту) готовы платить 200 тысяч рублей. Вакансия опубликована на портале «Работа в России». «Профессия: пилот. Дополнительные сведения по вакансии: прохождение службы в подразделении Росгвардии на территории Запорожской области. Зарплата: от 60 тысяч рублей до 200 тысяч рублей», — указано в объявлении. В обязанности оператора беспилотника входят подготовка аппарата к полетам, настройка фото- и видеотехники, ремонт летательных аппаратов. У кандидата должно быть высшее образование и опыт работы с беспилотной авиационной техникой, спутниковым оборудованием. Ранее URA.RU писало, что в лагере «Чумляк» и Центре развития современных компетенций будут бесплатно обучать управлять беспилотными летательными аппаратами контрактников и добровольцев, которые собираются участвовать в спецоперации. Подобные курсы планируют запустить в курганских техникумах. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, действия Вооруженных сил РФ направлены на демилитаризацию и денацификацию Украины.

В Курганской области в управлении Росгвардии оператору беспилотного летательного аппарата (пилоту) готовы платить 200 тысяч рублей. Вакансия опубликована на портале «Работа в России». «Профессия: пилот. Дополнительные сведения по вакансии: прохождение службы в подразделении Росгвардии на территории Запорожской области. Зарплата: от 60 тысяч рублей до 200 тысяч рублей», — указано в объявлении. В обязанности оператора беспилотника входят подготовка аппарата к полетам, настройка фото- и видеотехники, ремонт летательных аппаратов. У кандидата должно быть высшее образование и опыт работы с беспилотной авиационной техникой, спутниковым оборудованием. Ранее URA.RU писало, что в лагере «Чумляк» и Центре развития современных компетенций будут бесплатно обучать управлять беспилотными летательными аппаратами контрактников и добровольцев, которые собираются участвовать в спецоперации. Подобные курсы планируют запустить в курганских техникумах. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, действия Вооруженных сил РФ направлены на демилитаризацию и денацификацию Украины.