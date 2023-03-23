ЧВК «Вагнер» отказалась завершать работу на Украине из-за проблем с боеприпасами

23 марта 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» продолжит свою работу на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» не собирается сворачивать операции своей компании на Украине. Об этом URA.RU сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пригожин якобы готовится свернуть операции своей частной армии на Украине. Авторы материала связали это с нехваткой бойцов и боеприпасов, предоставляемых российским военным командованием. «Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины», — ответил основатель ЧВК на вопрос корреспондента URA.RU.

ЧВК «Вагнер» не собирается сворачивать операции своей компании на Украине. Об этом URA.RU сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пригожин якобы готовится свернуть операции своей частной армии на Украине. Авторы материала связали это с нехваткой бойцов и боеприпасов, предоставляемых российским военным командованием. «Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины», — ответил основатель ЧВК на вопрос корреспондента URA.RU.