22 марта 2023

Компания пермских властей, выдающая займы, вдвое увеличила прибыль

АО «Микрофинансовая компания Пермского края» в 2022 году вдвое повысило прибыль
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2022 году компания улучшила финансовые показатели Фото:

АО «Микрофинансовая компания Пермского края», подконтрольное региональным властям, улучшило финансовые показатели. В 2022 году предприятие получило прибыль в 37,5 млн рублей. Это более чем вдвое превышает результат 2021 года. Соответствующий отчет опубликован на сайте компании.

«АО „Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края“. Акционер — Пермский край в лице агентства по развитию малого и среднего предпринимательства. Отчет о финансовых результатах. Прибыль в 2021 году — 15,4 млн рублей, в 2022 году — 37,5 млн рублей», — сообщается в документе.

АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» было создано в 2006 году. Компания выполняет задачи, поставленные краевым минпромторгом и специализируется на выдаче льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на территории региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае улучшил финансовые показатели крупнейший производитель хлебобулочных изделий. В 2022 году на 100 млн рублей повысило чистую прибыль АО «Покровский хлеб».

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АО «Микрофинансовая компания Пермского края», подконтрольное региональным властям, улучшило финансовые показатели. В 2022 году предприятие получило прибыль в 37,5 млн рублей. Это более чем вдвое превышает результат 2021 года. Соответствующий отчет опубликован на сайте компании. «АО „Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края“. Акционер — Пермский край в лице агентства по развитию малого и среднего предпринимательства. Отчет о финансовых результатах. Прибыль в 2021 году — 15,4 млн рублей, в 2022 году — 37,5 млн рублей», — сообщается в документе. АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» было создано в 2006 году. Компания выполняет задачи, поставленные краевым минпромторгом и специализируется на выдаче льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на территории региона. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае улучшил финансовые показатели крупнейший производитель хлебобулочных изделий. В 2022 году на 100 млн рублей повысило чистую прибыль АО «Покровский хлеб».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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