Советник главы Сургута, обвиненная в коррупции, ушла в отпуск

Советник главы Сургута Мария Ванькова, чье уголовное дело по обвинению в получении взятки и превышению должностных полномочий передано для рассмотрения в суд, находится в отпуске. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута.
«На данный момент Ванькова находится в отпуске. Утверждать что-либо в части ее виновности или невиновности может только суд. До вынесения решения обвинять кого-либо некорректно. Предлагаем дождаться результатов рассмотрения вопроса в суде, не нарушая принципов презумпции невиновности», — сообщили в мэрии.
Все обвинения в отношении Ваньковой касаются ее прежнего места работы в Югорском фонде капитального ремонта. В 2018 году она занимала пост начальника оного из отделов фонда.
Ранее URA.RU сообщало, что советника главы Сургута Марию Ванькову будут судить за коррупцию. Прокуратура предъявила ей обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий.
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