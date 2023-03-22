Советник главы Сургута, обвиненная в коррупции, ушла в отпуск

23 марта 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

В мэрии Сургута не сообщили, когда советник вернется из отпуска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Советник главы Сургута Мария Ванькова, чье уголовное дело по обвинению в получении взятки и превышению должностных полномочий передано для рассмотрения в суд, находится в отпуске. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута. «На данный момент Ванькова находится в отпуске. Утверждать что-либо в части ее виновности или невиновности может только суд. До вынесения решения обвинять кого-либо некорректно. Предлагаем дождаться результатов рассмотрения вопроса в суде, не нарушая принципов презумпции невиновности», — сообщили в мэрии. Все обвинения в отношении Ваньковой касаются ее прежнего места работы в Югорском фонде капитального ремонта. В 2018 году она занимала пост начальника оного из отделов фонда. Ранее URA.RU сообщало, что советника главы Сургута Марию Ванькову будут судить за коррупцию. Прокуратура предъявила ей обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Советник главы Сургута Мария Ванькова, чье уголовное дело по обвинению в получении взятки и превышению должностных полномочий передано для рассмотрения в суд, находится в отпуске. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута. «На данный момент Ванькова находится в отпуске. Утверждать что-либо в части ее виновности или невиновности может только суд. До вынесения решения обвинять кого-либо некорректно. Предлагаем дождаться результатов рассмотрения вопроса в суде, не нарушая принципов презумпции невиновности», — сообщили в мэрии. Все обвинения в отношении Ваньковой касаются ее прежнего места работы в Югорском фонде капитального ремонта. В 2018 году она занимала пост начальника оного из отделов фонда. Ранее URA.RU сообщало, что советника главы Сургута Марию Ванькову будут судить за коррупцию. Прокуратура предъявила ей обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий.