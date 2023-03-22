22 марта 2023

Советник главы Сургута, обвиненная в коррупции, ушла в отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Сургута не сообщили, когда советник вернется из отпуска Фото:

Советник главы Сургута Мария Ванькова, чье уголовное дело по обвинению в получении взятки и превышению должностных полномочий передано для рассмотрения в суд, находится в отпуске. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута.

«На данный момент Ванькова находится в отпуске. Утверждать что-либо в части ее виновности или невиновности может только суд. До вынесения решения обвинять кого-либо некорректно. Предлагаем дождаться результатов рассмотрения вопроса в суде, не нарушая принципов презумпции невиновности», — сообщили в мэрии.

Все обвинения в отношении Ваньковой касаются ее прежнего места работы в Югорском фонде капитального ремонта. В 2018 году она занимала пост начальника оного из отделов фонда.

Ранее URA.RU сообщало, что советника главы Сургута Марию Ванькову будут судить за коррупцию. Прокуратура предъявила ей обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий.

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Советник главы Сургута Мария Ванькова, чье уголовное дело по обвинению в получении взятки и превышению должностных полномочий передано для рассмотрения в суд, находится в отпуске. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута. «На данный момент Ванькова находится в отпуске. Утверждать что-либо в части ее виновности или невиновности может только суд. До вынесения решения обвинять кого-либо некорректно. Предлагаем дождаться результатов рассмотрения вопроса в суде, не нарушая принципов презумпции невиновности», — сообщили в мэрии. Все обвинения в отношении Ваньковой касаются ее прежнего места работы в Югорском фонде капитального ремонта. В 2018 году она занимала пост начальника оного из отделов фонда. Ранее URA.RU сообщало, что советника главы Сургута Марию Ванькову будут судить за коррупцию. Прокуратура предъявила ей обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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