Советника главы Сургута будут судить за коррупцию

Причиненный ущерб составил шесть миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Советника главы Сургута (ХМАО) Марию Ванькову будут судить по обвинению в получении взятки и злоупотребление должностными полномочиями. У силовиков возникли к ней претензии по прежнему месту работы — она являлась начальником отдела в Югорском фонде капремонта. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«Обвиняемая занимая должность начальника отдела Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, получила от представителей двух коммерческих организаций, которыми в рамках договоров подряда были нарушены сроки сдачи выполненных работ, взятки в общей сумме свыше 500 тысяч рублей за способствование в принятии решений в их пользу. Помимо этого, в ходе претензионной работы обвиняемая дала незаконное указание подчиненной сотруднице о снижении сумм штрафных неустоек за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подрядов», — сообщили в СКР.

В итоге неустойка строительных компаний была сокращена с 7,5 млн рублей до 497 тысяч рублей. Прокуратура сочла собрание следователями доказательства достаточными и утвердила обвинительное заключение в отношении Ваньковой. «Противоправными действиями Фонду причинен ущерб в размере свыше шести млн рублей. В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемой наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратурой в интересах Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов в суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемой суммы причиненного ущерба», — сообщили в прокуратуре ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что к советнику главы Сургута появились вопросы у силовиков. Речь шла о Югорском фонде капремонта и событиях, имеющих отношение к 2018 году.