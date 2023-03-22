Авиакомпания «Якутия» открывает новый авиарейс из ХМАО в Москву

Аэропорт Нижневартовска запускает новый рейс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из аэропорта Нижневартовска в Москву и Якутск можно будет улететь новым рейсом авиакомпании «Якутия». Авиасообщение станет доступным для жителей города уже этим летом. Об этом URA.RU сообщил руководитель по организации производства Нижневартовского аэропорта Константин Игнатенко.

«В текущем году в аэродроме Якутска будет произведена реконструкция. В связи с этим они должны были выбрать аэропорт, где делать дозаправку. Для себя они определили, что это будет Нижневартовск. Мы, в свою очередь, подумали и открыли новое направление для полетов. На сегодняшний день нет понимания, будет ли это востребовано, однако решили попробовать», — рассказал руководитель по организации производства Нижневартовского аэропорта Константин Игнатенко.

Собеседник информагентства также добавил, что авиасообщение по маршруту Якутск — Нижневартовск — Москва и обратно будет осуществляться в период с 22 июня по 28 сентября еженедельно по четвергам. По информации на официальном сайте авиакомпании, стоимость билетов по маршруту Якутск-Нижневартовск берет свое начало от 18 тыс. рублей. Якутск-Москва от 24 тыс. рублей. Самый дешевый перелет Нижневартовск-Москва. Стоимость билета этого рейса от — 10 тыс. рублей.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте авиакомпании и в авиакассах города. Ранее URA.RU рассказывало о том, что из Екатеринбурга возобновляются прямые рейсы в Волгоград.