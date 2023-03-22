Власти Челябинска сняли с публичных слушаний вопрос о строительстве многоэтажного бизнес-центра, который собирается возводить компания владельца «Красного и Белого» Сергея Студенникова. Об этом 23 марта передает с места событий корреспондент URA.RU.
«Вопрос снят. Он переносится на следующие слушания», — заявил главный архитектор города Павел Крутолапов.
Жители поселка Колхозный в Калининском районах выступили против объекта. По словам горожан, в план застройки были включены территории домов, владельцы которых не планировали продавать имущество. Они потребовали снять вопрос на публичных слушаниях. После того как это произошло, в зале раздались овации. Крутолапов отметил, что застройщик допустил нарушения.
Компания «Мистраль», принадлежащая Студенникову, подала обращение о проведении публичных слушаний. По данным из пояснительной записки на площади до трех тысяч квадратных метров должны расположиться административно-офисное здание с интернет-кафе и парковка на 156 машиномест.
Строительство планировали рядом с главным офисом компании на улице Чайковского, 131. Объект должен был располагаться на границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития в Калининском районе.
Рассмотрение было перенесено на следующие слушания
Власти Челябинска сняли с публичных слушаний вопрос о строительстве многоэтажного бизнес-центра, который собирается возводить компания владельца «Красного и Белого» Сергея Студенникова. Об этом 23 марта передает с места событий корреспондент URA.RU. «Вопрос снят. Он переносится на следующие слушания», — заявил главный архитектор города Павел Крутолапов. Жители поселка Колхозный в Калининском районах выступили против объекта. По словам горожан, в план застройки были включены территории домов, владельцы которых не планировали продавать имущество. Они потребовали снять вопрос на публичных слушаниях. После того как это произошло, в зале раздались овации. Крутолапов отметил, что застройщик допустил нарушения. Компания «Мистраль», принадлежащая Студенникову, подала обращение о проведении публичных слушаний. По данным из пояснительной записки на площади до трех тысяч квадратных метров должны расположиться административно-офисное здание с интернет-кафе и парковка на 156 машиномест. Строительство планировали рядом с главным офисом компании на улице Чайковского, 131. Объект должен был располагаться на границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития в Калининском районе.