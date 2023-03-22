22 марта 2023

В Челябинске сорвались слушания по бизнес-центру «Красное и белое. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания, Мистраль. Челябинск , рыльских виталий, самсонов сергей, горнов иван, крутолапов павел
Комиссия сняла с обсуждения вопрос о строительстве бизнес-центра Фото:

Власти Челябинска сняли с публичных слушаний вопрос о строительстве многоэтажного бизнес-центра, который собирается возводить компания владельца «Красного и Белого» Сергея Студенникова. Об этом 23 марта передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Вопрос снят. Он переносится на следующие слушания», — заявил главный архитектор города Павел Крутолапов.

Жители поселка Колхозный в Калининском районах выступили против объекта. По словам горожан, в план застройки были включены территории домов, владельцы которых не планировали продавать имущество. Они потребовали снять вопрос на публичных слушаниях. После того как это произошло, в зале раздались овации. Крутолапов отметил, что застройщик допустил нарушения.

Компания «Мистраль», принадлежащая Студенникову, подала обращение о проведении публичных слушаний. По данным из пояснительной записки на площади до трех тысяч квадратных метров должны расположиться административно-офисное здание с интернет-кафе и парковка на 156 машиномест.

Строительство планировали рядом с главным офисом компании на улице Чайковского, 131. Объект должен был располагаться на границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития в Калининском районе.

Публичные слушания. Челябинск
Рассмотрение было перенесено на следующие слушания
Фото:
Публичные слушания. Челябинск
Жители поселка Колхозный пришли на публичные слушания с требованием снять вопрос
Фото:

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Власти Челябинска сняли с публичных слушаний вопрос о строительстве многоэтажного бизнес-центра, который собирается возводить компания владельца «Красного и Белого» Сергея Студенникова. Об этом 23 марта передает с места событий корреспондент URA.RU. «Вопрос снят. Он переносится на следующие слушания», — заявил главный архитектор города Павел Крутолапов. Жители поселка Колхозный в Калининском районах выступили против объекта. По словам горожан, в план застройки были включены территории домов, владельцы которых не планировали продавать имущество. Они потребовали снять вопрос на публичных слушаниях. После того как это произошло, в зале раздались овации. Крутолапов отметил, что застройщик допустил нарушения. Компания «Мистраль», принадлежащая Студенникову, подала обращение о проведении публичных слушаний. По данным из пояснительной записки на площади до трех тысяч квадратных метров должны расположиться административно-офисное здание с интернет-кафе и парковка на 156 машиномест. Строительство планировали рядом с главным офисом компании на улице Чайковского, 131. Объект должен был располагаться на границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития в Калининском районе.
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