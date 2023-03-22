В Свердловскую область поступили десятки тонн поддельного масла

23 марта 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Предприниматель предупрежден о приостановлении реализации его молочной продукции Фото: Денис Моргунов © URA.RU В марте 2023 года управлением Россельхознадзора по Свердловской области было выявлено поступление 20 тонн сливочного масла на территорию региона. Информация об этом появилась на официальном сайте органа исполнительной власти. «В ходе мониторинга внесенных данных в информационную систему „ВетИС“ установлен факт поступления 20 тонн сливочного масла с фантомной площадки „Свирида“ индивидуальному предпринимателю, который реализует продукты питания в Свердловской области. Ветеринарные сопроводительные документы имеют признаки фальсификации», — сказано в сообщении. Также документация товара не характеризует его ветеринарно-санитарное состояние и благополучие места происхождения. Предприниматель предупрежден о приостановлении реализации молочной продукции. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области подделали 900 килограммов филе горбуши из минтая. Рыбная продукция реализована в торгово-розничные сети региона.

В марте 2023 года управлением Россельхознадзора по Свердловской области было выявлено поступление 20 тонн сливочного масла на территорию региона. Информация об этом появилась на официальном сайте органа исполнительной власти. «В ходе мониторинга внесенных данных в информационную систему „ВетИС“ установлен факт поступления 20 тонн сливочного масла с фантомной площадки „Свирида“ индивидуальному предпринимателю, который реализует продукты питания в Свердловской области. Ветеринарные сопроводительные документы имеют признаки фальсификации», — сказано в сообщении. Также документация товара не характеризует его ветеринарно-санитарное состояние и благополучие места происхождения. Предприниматель предупрежден о приостановлении реализации молочной продукции. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области подделали 900 килограммов филе горбуши из минтая. Рыбная продукция реализована в торгово-розничные сети региона.