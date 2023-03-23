Украина запросила у Финляндии истребители F/A-18 Hornet

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НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, stock, хорнет
Финляндия, Украина и США проведут переговоры по передаче истребителей Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина запросила у Финляндии запрос на передачу истребителей F/A-18 Hornet. Страны по этому вопросу провели трехсторонние переговоры, в которых также приняли участие и США. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

«Киев направил в Финляндию запрос на трехстороннее обсуждение истребителей [F/A-18 Hornet] между Финляндией, Украиной и США», — сообщает издание. Вашингтон принимает участие в переговорах, потому что данные истребители производит американская компания. Уточняется, что в настоящий момент у Финляндии на вооружении находятся 62 истребителя F/A-18 Hornet, которые финны планируют сменить.

США и другие западные страны оказывают поддержку Киеву после начала спецоперации РФ. Страны помогают стране в виде вооружения и финансов. Помимо танков, Киев также запрашивал у стран Запада истребители. В Белом доме отметили, что США поставят Киеву средства ПВО и артиллерию вместо истребителей F-16. Политолог Юрий Светов уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут получить истребители только после превосходства над российской армией.

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Украина запросила у Финляндии запрос на передачу истребителей F/A-18 Hornet. Страны по этому вопросу провели трехсторонние переговоры, в которых также приняли участие и США. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat. «Киев направил в Финляндию запрос на трехстороннее обсуждение истребителей [F/A-18 Hornet] между Финляндией, Украиной и США», — сообщает издание. Вашингтон принимает участие в переговорах, потому что данные истребители производит американская компания. Уточняется, что в настоящий момент у Финляндии на вооружении находятся 62 истребителя F/A-18 Hornet, которые финны планируют сменить. США и другие западные страны оказывают поддержку Киеву после начала спецоперации РФ. Страны помогают стране в виде вооружения и финансов. Помимо танков, Киев также запрашивал у стран Запада истребители. В Белом доме отметили, что США поставят Киеву средства ПВО и артиллерию вместо истребителей F-16. Политолог Юрий Светов уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут получить истребители только после превосходства над российской армией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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