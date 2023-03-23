Украина запросила у Финляндии истребители F/A-18 Hornet

Украина запросила у Финляндии запрос на передачу истребителей F/A-18 Hornet. Страны по этому вопросу провели трехсторонние переговоры, в которых также приняли участие и США. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.
«Киев направил в Финляндию запрос на трехстороннее обсуждение истребителей [F/A-18 Hornet] между Финляндией, Украиной и США», — сообщает издание. Вашингтон принимает участие в переговорах, потому что данные истребители производит американская компания. Уточняется, что в настоящий момент у Финляндии на вооружении находятся 62 истребителя F/A-18 Hornet, которые финны планируют сменить.
США и другие западные страны оказывают поддержку Киеву после начала спецоперации РФ. Страны помогают стране в виде вооружения и финансов. Помимо танков, Киев также запрашивал у стран Запада истребители. В Белом доме отметили, что США поставят Киеву средства ПВО и артиллерию вместо истребителей F-16. Политолог Юрий Светов уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут получить истребители только после превосходства над российской армией.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Украина запросила у Финляндии запрос на передачу истребителей F/A-18 Hornet. Страны по этому вопросу провели трехсторонние переговоры, в которых также приняли участие и США. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat. «Киев направил в Финляндию запрос на трехстороннее обсуждение истребителей [F/A-18 Hornet] между Финляндией, Украиной и США», — сообщает издание. Вашингтон принимает участие в переговорах, потому что данные истребители производит американская компания. Уточняется, что в настоящий момент у Финляндии на вооружении находятся 62 истребителя F/A-18 Hornet, которые финны планируют сменить. США и другие западные страны оказывают поддержку Киеву после начала спецоперации РФ. Страны помогают стране в виде вооружения и финансов. Помимо танков, Киев также запрашивал у стран Запада истребители. В Белом доме отметили, что США поставят Киеву средства ПВО и артиллерию вместо истребителей F-16. Политолог Юрий Светов уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут получить истребители только после превосходства над российской армией.