Белый дом поставил крест на поставках истребителей F-16 на Украину

Кирби: США поставят Киеву средства ПВО и артиллерию вместо истребителей F-16
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, stock, ф-16, ф16, f16
Вашингтон поставит Киеву ПВО и артиллерию вместо истребителей F-16, сказал Джон Кирби Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белом доме по-прежнему не планируют предоставлять Украине истребители F-16. Тем не менее, Вашингтон сосредоточится на другом вооружении для Киева, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Президент [США Джо Байден] ясно заявил, что сейчас мы не изучаем поставку Украине F-16», — сказал Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC. При этом он отметил, что Вашингтон сосредоточится на отправке Киеву вооружения, которое больше всего понадобится в ближайшее время. А именно артиллерия, боеприпасы, противовоздушная оборона и бронетехника.

С начала специальной военной операции Запад активно оказывает поддержку Украине, поставляя ей различное вооружение. Разговоры заходили и о предоставлении Киеву истребителей F16. Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что украинская сторона не получит самолеты, потому что Запад не желает эскалации конфликта, передает телеканал 360.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белом доме по-прежнему не планируют предоставлять Украине истребители F-16. Тем не менее, Вашингтон сосредоточится на другом вооружении для Киева, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Президент [США Джо Байден] ясно заявил, что сейчас мы не изучаем поставку Украине F-16», — сказал Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC. При этом он отметил, что Вашингтон сосредоточится на отправке Киеву вооружения, которое больше всего понадобится в ближайшее время. А именно артиллерия, боеприпасы, противовоздушная оборона и бронетехника. С начала специальной военной операции Запад активно оказывает поддержку Украине, поставляя ей различное вооружение. Разговоры заходили и о предоставлении Киеву истребителей F16. Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что украинская сторона не получит самолеты, потому что Запад не желает эскалации конфликта, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...