Белый дом поставил крест на поставках истребителей F-16 на Украину

В Белом доме по-прежнему не планируют предоставлять Украине истребители F-16. Тем не менее, Вашингтон сосредоточится на другом вооружении для Киева, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Президент [США Джо Байден] ясно заявил, что сейчас мы не изучаем поставку Украине F-16», — сказал Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC. При этом он отметил, что Вашингтон сосредоточится на отправке Киеву вооружения, которое больше всего понадобится в ближайшее время. А именно артиллерия, боеприпасы, противовоздушная оборона и бронетехника.
С начала специальной военной операции Запад активно оказывает поддержку Украине, поставляя ей различное вооружение. Разговоры заходили и о предоставлении Киеву истребителей F16. Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что украинская сторона не получит самолеты, потому что Запад не желает эскалации конфликта, передает телеканал 360.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!