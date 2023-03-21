Политолог Светов раскрыл, в каком случае США отправят Украине истребители

Политолог Светов: США поставят Украине истребители после превосходства над РФ
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Украина ожидает истребители для контрнаступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина получит американские истребители только после того, как ВСУ продемонстрируют военные успехи на поле боя. Такое мнение высказал политолог и журналист Юрий Светов.

«У западных „поддерживателей“ Украины есть твердая уверенность, что сейчас паритет сил на Украине. Ни Россия не способна продвинуться вперед, ни Украина. А вот если они перегонят туда вооружение, добавят танков и победят, то уже пойдут на то, чтобы дать самолеты», — цитирует Светова Пятый канал.

По его словам, США могут опасаться, что на Украине негде базировать истребители. Из-за чего их можно будет разместить только в Польше или Румынии, но тогда страны станут военными целями, сказал политолог. Он отметил, что Украина просит истребители для готовящегося контрнаступления.

В Белом доме решили не отправлять Украине истребители F-16, но пообещали сосредоточиться на других видах вооружения. Киеву пообещали артиллерию, боеприпасы, ПВО и бронетехнику. Украине планируют передать самолеты Польша и Словакия.

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Украина получит американские истребители только после того, как ВСУ продемонстрируют военные успехи на поле боя. Такое мнение высказал политолог и журналист Юрий Светов. «У западных „поддерживателей“ Украины есть твердая уверенность, что сейчас паритет сил на Украине. Ни Россия не способна продвинуться вперед, ни Украина. А вот если они перегонят туда вооружение, добавят танков и победят, то уже пойдут на то, чтобы дать самолеты», — цитирует Светова Пятый канал. По его словам, США могут опасаться, что на Украине негде базировать истребители. Из-за чего их можно будет разместить только в Польше или Румынии, но тогда страны станут военными целями, сказал политолог. Он отметил, что Украина просит истребители для готовящегося контрнаступления. В Белом доме решили не отправлять Украине истребители F-16, но пообещали сосредоточиться на других видах вооружения. Киеву пообещали артиллерию, боеприпасы, ПВО и бронетехнику. Украине планируют передать самолеты Польша и Словакия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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