Политолог Светов раскрыл, в каком случае США отправят Украине истребители

Политолог Светов: США поставят Украине истребители после превосходства над РФ

21 марта 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Украина ожидает истребители для контрнаступления Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получит американские истребители только после того, как ВСУ продемонстрируют военные успехи на поле боя. Такое мнение высказал политолог и журналист Юрий Светов. «У западных „поддерживателей“ Украины есть твердая уверенность, что сейчас паритет сил на Украине. Ни Россия не способна продвинуться вперед, ни Украина. А вот если они перегонят туда вооружение, добавят танков и победят, то уже пойдут на то, чтобы дать самолеты», — цитирует Светова Пятый канал. По его словам, США могут опасаться, что на Украине негде базировать истребители. Из-за чего их можно будет разместить только в Польше или Румынии, но тогда страны станут военными целями, сказал политолог. Он отметил, что Украина просит истребители для готовящегося контрнаступления. В Белом доме решили не отправлять Украине истребители F-16, но пообещали сосредоточиться на других видах вооружения. Киеву пообещали артиллерию, боеприпасы, ПВО и бронетехнику. Украине планируют передать самолеты Польша и Словакия.

Украина получит американские истребители только после того, как ВСУ продемонстрируют военные успехи на поле боя. Такое мнение высказал политолог и журналист Юрий Светов. «У западных „поддерживателей“ Украины есть твердая уверенность, что сейчас паритет сил на Украине. Ни Россия не способна продвинуться вперед, ни Украина. А вот если они перегонят туда вооружение, добавят танков и победят, то уже пойдут на то, чтобы дать самолеты», — цитирует Светова Пятый канал. По его словам, США могут опасаться, что на Украине негде базировать истребители. Из-за чего их можно будет разместить только в Польше или Румынии, но тогда страны станут военными целями, сказал политолог. Он отметил, что Украина просит истребители для готовящегося контрнаступления. В Белом доме решили не отправлять Украине истребители F-16, но пообещали сосредоточиться на других видах вооружения. Киеву пообещали артиллерию, боеприпасы, ПВО и бронетехнику. Украине планируют передать самолеты Польша и Словакия.