Адмирал раскрыл основную сложность в отражении атак на Крым

Адмирал Комоедов назвал подводные дроны ВСУ главной опасностью для Крыма

24 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Для обнаружении подводных дронов ВС РФ использует тепловизоры, отметил Владимир Комоедов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При атаках на Крым, в частности Севастополь, ВСУ применяют подводные дроны, которые очень сложно обнаружить. Об этом в беседе с URA.RU рассказал российский военачальник, политик, командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов. «Пока единственное применение их [ВСУ] было именно в Севастополе. Дроны идут притопленные. Локации их тяжело обнаружить. Глаза и уши — вот единственная система выявления, которая позволяют их уничтожить. Используются для обнаружения дронов тепловизоры, приборы ночного видения. Может быть, нужно создавать чувствительные радиолокационные станции, грубо говоря, перископы (оптический прибор для наблюдения, — прим. URA.RU), которые могли бы выявлять малозаметную цель. То есть задача — обнаружить, далее отследить и поразить. У нас есть, чем поражать. У нас есть и специализированные гранатометы, и стрелковое оружие разного калибра, и пулеметы, и автоматы», — объяснил Владимир Комоедов. Адмирал подчеркнул, что принцип работы подводных дронов «контактный». «Дроны управляемые, начиненные взрывчатыми веществами. Их наводят. Вот у меня только вопрос один, откуда их запускают, и как прокладывают им курс. В основном, принцип взрыва у них „контактный“. То есть подошел, как брандер (судно, наполненное взрывчатыми веществами, для уничтожения вражеских кораблей, — прим. URA.RU), столкнулся, ударился и взорвался», — добавил Комоедов. Ранее ВСУ провели серию атак по Севастополю при помощи беспилотников. Украинцы использовали летательные и водные дроны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При атаках на Крым, в частности Севастополь, ВСУ применяют подводные дроны, которые очень сложно обнаружить. Об этом в беседе с URA.RU рассказал российский военачальник, политик, командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов. «Пока единственное применение их [ВСУ] было именно в Севастополе. Дроны идут притопленные. Локации их тяжело обнаружить. Глаза и уши — вот единственная система выявления, которая позволяют их уничтожить. Используются для обнаружения дронов тепловизоры, приборы ночного видения. Может быть, нужно создавать чувствительные радиолокационные станции, грубо говоря, перископы (оптический прибор для наблюдения, — прим. URA.RU), которые могли бы выявлять малозаметную цель. То есть задача — обнаружить, далее отследить и поразить. У нас есть, чем поражать. У нас есть и специализированные гранатометы, и стрелковое оружие разного калибра, и пулеметы, и автоматы», — объяснил Владимир Комоедов. Адмирал подчеркнул, что принцип работы подводных дронов «контактный». «Дроны управляемые, начиненные взрывчатыми веществами. Их наводят. Вот у меня только вопрос один, откуда их запускают, и как прокладывают им курс. В основном, принцип взрыва у них „контактный“. То есть подошел, как брандер (судно, наполненное взрывчатыми веществами, для уничтожения вражеских кораблей, — прим. URA.RU), столкнулся, ударился и взорвался», — добавил Комоедов. Ранее ВСУ провели серию атак по Севастополю при помощи беспилотников. Украинцы использовали летательные и водные дроны.