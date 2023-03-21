Readovka: ВСУ пытались атаковать Севастополь беспилотниками

Севастополь был атакован ВСУ с применением беспилотников, ПВО города отразила нападение. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.
«В крымском Севастополе прогремело несколько взрывов в результате попытки украинских боевиков атаковать полуостров с помощью беспилотников», — говорится в публикации. ВСУ атаковали город при помощи не только летательных дронов, но еще и водных.
В Севастополе временно перестали работать несколько маршрутов водного транспорта. Об этом сообщает telegram-канал «Транспорт Севастополя».
Министерство обороны России еще не публиковало информацию о взрывах в городе. URA.RU отправило запрос в министерство, ответ ожидается.
Утром 22 марта местные жители Севастополя сообщили о взрывах над городом. Они рассказали о работе ПВО.
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