21 марта 2023

Readovka: ВСУ пытались атаковать Севастополь беспилотниками

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Севастополь был атакован беспилотниками ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Севастополь был атакован ВСУ с применением беспилотников, ПВО города отразила нападение. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.

«В крымском Севастополе прогремело несколько взрывов в результате попытки украинских боевиков атаковать полуостров с помощью беспилотников», — говорится в публикации. ВСУ атаковали город при помощи не только летательных дронов, но еще и водных.

В Севастополе временно перестали работать несколько маршрутов водного транспорта. Об этом сообщает telegram-канал «Транспорт Севастополя».

Министерство обороны России еще не публиковало информацию о взрывах в городе. URA.RU отправило запрос в министерство, ответ ожидается.

Утром 22 марта местные жители Севастополя сообщили о взрывах над городом. Они рассказали о работе ПВО.

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Севастополь был атакован ВСУ с применением беспилотников, ПВО города отразила нападение. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. «В крымском Севастополе прогремело несколько взрывов в результате попытки украинских боевиков атаковать полуостров с помощью беспилотников», — говорится в публикации. ВСУ атаковали город при помощи не только летательных дронов, но еще и водных. В Севастополе временно перестали работать несколько маршрутов водного транспорта. Об этом сообщает telegram-канал «Транспорт Севастополя». Министерство обороны России еще не публиковало информацию о взрывах в городе. URA.RU отправило запрос в министерство, ответ ожидается. Утром 22 марта местные жители Севастополя сообщили о взрывах над городом. Они рассказали о работе ПВО.
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