Readovka: ВСУ пытались атаковать Севастополь беспилотниками

22 марта 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Севастополь был атакован беспилотниками ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Севастополь был атакован ВСУ с применением беспилотников, ПВО города отразила нападение. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. «В крымском Севастополе прогремело несколько взрывов в результате попытки украинских боевиков атаковать полуостров с помощью беспилотников», — говорится в публикации. ВСУ атаковали город при помощи не только летательных дронов, но еще и водных. В Севастополе временно перестали работать несколько маршрутов водного транспорта. Об этом сообщает telegram-канал «Транспорт Севастополя». Министерство обороны России еще не публиковало информацию о взрывах в городе. URA.RU отправило запрос в министерство, ответ ожидается. Утром 22 марта местные жители Севастополя сообщили о взрывах над городом. Они рассказали о работе ПВО.

Севастополь был атакован ВСУ с применением беспилотников, ПВО города отразила нападение. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. «В крымском Севастополе прогремело несколько взрывов в результате попытки украинских боевиков атаковать полуостров с помощью беспилотников», — говорится в публикации. ВСУ атаковали город при помощи не только летательных дронов, но еще и водных. В Севастополе временно перестали работать несколько маршрутов водного транспорта. Об этом сообщает telegram-канал «Транспорт Севастополя». Министерство обороны России еще не публиковало информацию о взрывах в городе. URA.RU отправило запрос в министерство, ответ ожидается. Утром 22 марта местные жители Севастополя сообщили о взрывах над городом. Они рассказали о работе ПВО.