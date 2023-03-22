Ранее судимый курганец рискует получить срок за нападение на сотрудника Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель рабочего поселка Лебяжье (Курганская область) напал с ножом на сотрудника службы войск национальной гвардии РФ, или Росгвардия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что пьяный курганец вел себя агрессивно со своей сожительницей. «С целью пресечения противоправных действий на место выехал дежурный экипаж Росгвардии. Находясь на крыльце дома, злоумышленник напал на одного из сотрудников и нанес ему несколько ножевых ранений», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Отмечается, что на место происшествия выехал начальник курганского управления Росгвардии Олег Охрименко. Сотрудник ведомства госпитализирован и его жизни ничего не угрожает. Во время задержания мужчины в него также выстрелили из табельного оружия. В данный момент, курганец находится в медицинском учреждении. Против него возбудят уголовное дело. Ранее мужчина был судим.