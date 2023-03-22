Мэр Березников из-за нехватки полицейских вернул на улицы дружинников

23 марта 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Полицейских в Березниках не хватает, заявил мэр Алексей Казаченко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках Пермского края крайне не хватает полицейских. Об этом сообщили мэр Алексей Казаченко, после того как заслушал доклад начальника местного отдела МВД Юрия Пепеляева. Казаченко для решения проблемы решил вывести в город народных дружинников. «Нехватка кадров серьезно сказывается на предупреждении преступлений и профилактике правонарушений. Решение есть. Возвращаем народных дружинников на улицы города», — пишет глава Березников в соцсетях. По словам Казаченко, власти подписали договор с общественной организацией по охране правопорядка. Дружинников будут привлекать охраны массовых мероприятий и патрулирования общественных мест по вечерам и в выходные.

В Березниках Пермского края крайне не хватает полицейских. Об этом сообщили мэр Алексей Казаченко, после того как заслушал доклад начальника местного отдела МВД Юрия Пепеляева. Казаченко для решения проблемы решил вывести в город народных дружинников. «Нехватка кадров серьезно сказывается на предупреждении преступлений и профилактике правонарушений. Решение есть. Возвращаем народных дружинников на улицы города», — пишет глава Березников в соцсетях. По словам Казаченко, власти подписали договор с общественной организацией по охране правопорядка. Дружинников будут привлекать охраны массовых мероприятий и патрулирования общественных мест по вечерам и в выходные.