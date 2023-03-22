22 марта 2023

Мэр Березников из-за нехватки полицейских вернул на улицы дружинников

© Служба новостей «URA.RU»
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Патруль полиции в городе. Курган, полиция
Полицейских в Березниках не хватает, заявил мэр Алексей Казаченко Фото:

В Березниках Пермского края крайне не хватает полицейских. Об этом сообщили мэр Алексей Казаченко, после того как заслушал доклад начальника местного отдела МВД Юрия Пепеляева. Казаченко для решения проблемы решил вывести в город народных дружинников.

«Нехватка кадров серьезно сказывается на предупреждении преступлений и профилактике правонарушений. Решение есть. Возвращаем народных дружинников на улицы города», — пишет глава Березников в соцсетях.

По словам Казаченко, власти подписали договор с общественной организацией по охране правопорядка. Дружинников будут привлекать охраны массовых мероприятий и патрулирования общественных мест по вечерам и в выходные.

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В Березниках Пермского края крайне не хватает полицейских. Об этом сообщили мэр Алексей Казаченко, после того как заслушал доклад начальника местного отдела МВД Юрия Пепеляева. Казаченко для решения проблемы решил вывести в город народных дружинников. «Нехватка кадров серьезно сказывается на предупреждении преступлений и профилактике правонарушений. Решение есть. Возвращаем народных дружинников на улицы города», — пишет глава Березников в соцсетях. По словам Казаченко, власти подписали договор с общественной организацией по охране правопорядка. Дружинников будут привлекать охраны массовых мероприятий и патрулирования общественных мест по вечерам и в выходные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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