Мэр Березников из-за нехватки полицейских вернул на улицы дружинников

В Березниках Пермского края крайне не хватает полицейских. Об этом сообщили мэр Алексей Казаченко, после того как заслушал доклад начальника местного отдела МВД Юрия Пепеляева. Казаченко для решения проблемы решил вывести в город народных дружинников.
«Нехватка кадров серьезно сказывается на предупреждении преступлений и профилактике правонарушений. Решение есть. Возвращаем народных дружинников на улицы города», — пишет глава Березников в соцсетях.
По словам Казаченко, власти подписали договор с общественной организацией по охране правопорядка. Дружинников будут привлекать охраны массовых мероприятий и патрулирования общественных мест по вечерам и в выходные.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.