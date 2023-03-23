Челябинцы не одобрили строительство бизнес-центра на берегу реки Миасс. Фото

23 марта 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Вопрос строительства здания «Транснефть-Урал» на берегу реки был вынесен на комиссию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцы не одобрили строительство офисного центра акционерного общества «Транснефть-Урал» на берегу реки Миасс в Калининском районе Челябинска. Здание планируется перенести из Советского района. На публичные слушания 23 марта пришли несколько десятков человек, чтобы помешать застройке, в результате проект был вынесен на комиссию, передает корреспондент URA.RU. «Строительство здания в границах улиц Университетской Набережной, Косарево и реки Миасс не соответствует правилам землепользования, нарушены и другие показатели. После принятия правил и небольших поправок может быть согласован. Пока выносим на комиссию», — сообщили на слушаниях. Здание планируется перенести из Советского района в Калининский на набережную реки Миасс. Жители близлежащих домов по улицам Братьев Кашириных 75 Б и Университетской Набережной 58 Б были недовольны, предложив вместо этого построить развивающий центр для детей или школу. Не устроила челябинцев и этажность в 4-5 этажей. Согласно документации, на данном земельном участке разрешено лишь малоэтажное строительство. Здание планируют построить на набережной реки Миасс в Калининском районе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы не одобрили строительство офисного центра акционерного общества «Транснефть-Урал» на берегу реки Миасс в Калининском районе Челябинска. Здание планируется перенести из Советского района. На публичные слушания 23 марта пришли несколько десятков человек, чтобы помешать застройке, в результате проект был вынесен на комиссию, передает корреспондент URA.RU. «Строительство здания в границах улиц Университетской Набережной, Косарево и реки Миасс не соответствует правилам землепользования, нарушены и другие показатели. После принятия правил и небольших поправок может быть согласован. Пока выносим на комиссию», — сообщили на слушаниях. Здание планируется перенести из Советского района в Калининский на набережную реки Миасс. Жители близлежащих домов по улицам Братьев Кашириных 75 Б и Университетской Набережной 58 Б были недовольны, предложив вместо этого построить развивающий центр для детей или школу. Не устроила челябинцев и этажность в 4-5 этажей. Согласно документации, на данном земельном участке разрешено лишь малоэтажное строительство.