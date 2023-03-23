Челябинцы не одобрили строительство бизнес-центра на берегу реки Миасс. Фото

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Публичные слушания, Мистраль. Челябинск , план, проект, эскиз
Вопрос строительства здания «Транснефть-Урал» на берегу реки был вынесен на комиссию Фото:

Челябинцы не одобрили строительство офисного центра акционерного общества «Транснефть-Урал» на берегу реки Миасс в Калининском районе Челябинска. Здание планируется перенести из Советского района. На публичные слушания 23 марта пришли несколько десятков человек, чтобы помешать застройке, в результате проект был вынесен на комиссию, передает корреспондент URA.RU.

«Строительство здания в границах улиц Университетской Набережной, Косарево и реки Миасс не соответствует правилам землепользования, нарушены и другие показатели. После принятия правил и небольших поправок может быть согласован. Пока выносим на комиссию», — сообщили на слушаниях.

Здание планируется перенести из Советского района в Калининский на набережную реки Миасс. Жители близлежащих домов по улицам Братьев Кашириных 75 Б и Университетской Набережной 58 Б были недовольны, предложив вместо этого построить развивающий центр для детей или школу. Не устроила челябинцев и этажность в 4-5 этажей. Согласно документации, на данном земельном участке разрешено лишь малоэтажное строительство.

Публичные слушания, Мистраль. Челябинск
Здание планируют построить на набережной реки Миасс в Калининском районе Челябинска
Фото:

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Челябинцы не одобрили строительство офисного центра акционерного общества «Транснефть-Урал» на берегу реки Миасс в Калининском районе Челябинска. Здание планируется перенести из Советского района. На публичные слушания 23 марта пришли несколько десятков человек, чтобы помешать застройке, в результате проект был вынесен на комиссию, передает корреспондент URA.RU. «Строительство здания в границах улиц Университетской Набережной, Косарево и реки Миасс не соответствует правилам землепользования, нарушены и другие показатели. После принятия правил и небольших поправок может быть согласован. Пока выносим на комиссию», — сообщили на слушаниях. Здание планируется перенести из Советского района в Калининский на набережную реки Миасс. Жители близлежащих домов по улицам Братьев Кашириных 75 Б и Университетской Набережной 58 Б были недовольны, предложив вместо этого построить развивающий центр для детей или школу. Не устроила челябинцев и этажность в 4-5 этажей. Согласно документации, на данном земельном участке разрешено лишь малоэтажное строительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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