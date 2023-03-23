В Екатеринбурге бойцов ММА сняли в фильме по сюжету Гая Ричи. Фото, видео

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Профессиональные бойцы снялись в римейке фильма «Джентельмены» Фото:

Промоушен RCC готовит короткометражный фильм «Джентльмены» по-уральски по мотивам одноименного фильма Гая Ричи. Его покажут на поединке RCC Intro 25 в Екатеринбурге, главным событием вечера станет бой Бориса Медведева из России и бразильца Хандессона Феррейры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе RCC.

«Это наш новый мир, где снимаются римейки фильмов, а в главных ролях тренер по боксу, чемпион России по карате, обладатель звания мастера спорта по жиму и другие простые ребята, которые никогда не снимались в кино, но очень любят единоборства», — рассказывает подробности о фильме глава RCC Николай Клименко.

Ключевые роли в картине играют профессиональные спортсмены, а для сложных персонажей пригласили актеров Свердловского государственного академического театра драмы Илью Андрюкова и Дениса Хайретдинова. Съемки фильма проходили в нескольких локациях, в том числе в ресторане Grand Buffet, который выполнен в классическом английском стиле. Другая часть съемок прошла в загородном доме с минималистичным дизайном.

Международный турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 25 пройдет 25 марта на арене Академии единоборств РМК. В программе 12 поединков, главное событие шоу — бой Бориса Медведева из России против бразильца Хандессона Феррейры. За несколько минут до выхода бойцов в клетку состоится презентация фильма. Прямую трансляцию проведет телеканал UDAR.

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Промоушен RCC готовит короткометражный фильм «Джентльмены» по-уральски по мотивам одноименного фильма Гая Ричи. Его покажут на поединке RCC Intro 25 в Екатеринбурге, главным событием вечера станет бой Бориса Медведева из России и бразильца Хандессона Феррейры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе RCC. «Это наш новый мир, где снимаются римейки фильмов, а в главных ролях тренер по боксу, чемпион России по карате, обладатель звания мастера спорта по жиму и другие простые ребята, которые никогда не снимались в кино, но очень любят единоборства», — рассказывает подробности о фильме глава RCC Николай Клименко. Ключевые роли в картине играют профессиональные спортсмены, а для сложных персонажей пригласили актеров Свердловского государственного академического театра драмы Илью Андрюкова и Дениса Хайретдинова. Съемки фильма проходили в нескольких локациях, в том числе в ресторане Grand Buffet, который выполнен в классическом английском стиле. Другая часть съемок прошла в загородном доме с минималистичным дизайном. Международный турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 25 пройдет 25 марта на арене Академии единоборств РМК. В программе 12 поединков, главное событие шоу — бой Бориса Медведева из России против бразильца Хандессона Феррейры. За несколько минут до выхода бойцов в клетку состоится презентация фильма. Прямую трансляцию проведет телеканал UDAR.
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