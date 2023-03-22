Корпорация пермских властей резко повысила чистую прибыль

В 2022 году прибыль АО «Корпорация развития МСП Пермского края» увеличилась на 100 млн

23 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Компания резко улучшила финансовые показатели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края», подконтрольное краевому правительству, опубликовало годовой отчет о финансовых результатах. В документе, размещенном в сервисе раскрытия информации рейтингового агентства AK&M, сообщается, что чистая прибыль компании в 2022 году увеличилась почти на 100 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах акционерного общества „Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края“. Чистая прибыль в 2021 году составила 60 млн рублей, в 2022 году — 158,4 млн рублей», — сообщается в документе. Основным видом деятельности АО «Корпорация развития МСП ПК» является поручительство по кредитам, займам, договорам лизинга малых и средних предприятий и самозанятых граждан. Контролируется компания региональными властями. Ранее руководителя пермской контрольно-счетной палаты Геннадия Тушнолобова удивило, что в 2022 году корпорация выдала кредиты на сумму 227 млн рублей предприятиям из других регионов. Глава КСП заявил депутатам заксобрания края, что представит губернатору Дмитрию Махонину предложения по искоренению такой практики.

АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края», подконтрольное краевому правительству, опубликовало годовой отчет о финансовых результатах. В документе, размещенном в сервисе раскрытия информации рейтингового агентства AK&M, сообщается, что чистая прибыль компании в 2022 году увеличилась почти на 100 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах акционерного общества „Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края“. Чистая прибыль в 2021 году составила 60 млн рублей, в 2022 году — 158,4 млн рублей», — сообщается в документе. Основным видом деятельности АО «Корпорация развития МСП ПК» является поручительство по кредитам, займам, договорам лизинга малых и средних предприятий и самозанятых граждан. Контролируется компания региональными властями. Ранее руководителя пермской контрольно-счетной палаты Геннадия Тушнолобова удивило, что в 2022 году корпорация выдала кредиты на сумму 227 млн рублей предприятиям из других регионов. Глава КСП заявил депутатам заксобрания края, что представит губернатору Дмитрию Махонину предложения по искоренению такой практики.