Куйвашев заблокировал товарищу Тунгусова возвращение во власть Екатеринбурга

Евгений Архипов хотел представлять «Единую Россию» в Ленинском районе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Архипов не сможет рассчитывать на поддержку мэрии на выборах в гордуму. Губернатор Евгений Куйвашев вычеркнул его из списка кандидатов, подготовленного мэром Алексеем Орловым. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с итогами встречи Орлова и Куйвашева 14 марта.

На следующий день агентство рассказывало, что по одной версии Куйвашев убрал из списка Орлова 1-3 фамилии, по другой — внес более серьезные изменения. Никаких имен собеседники при этом не называли.

«Одна из правок, внесенных губернатором, касается Архипова. В списках его больше нет», — поделился источник. Причина такого решения — близость Архипова к Владимиру Тунгусову, опальному фронтмену старой городской команды, с которой губернатор боролся на выборах 2018 года. Должность зама главы администрации, занятую в 2017 году, Архипов покинул как раз после той кампании. Интересно, что других людей с «тунгусовским» прошлым Куйвашев в списке, говорят, сохранил — в частности, депутатов Дмитрия Сергина и Павла Пустозерова (совладелец компании ГУДСР — дорожного подрядчика мэрии).

С 2011-го по 2017-й Архипов возглавлял Ленинский район. Сейчас он управляет предприятием «Формула строительства». О желании выдвинуться в новый созыв Архипов сообщил Орлову несколько недель назад — они давно знакомы. Поскольку Архипов узнаваем в Ленинском районе (его отец — Константин Архипов — был префектом 23 года) и готов профинансировать свой пиар сам, Орлов согласился. К тому же контролирующая Ленинский район «Ренова» не высказалась против.

Дозвониться до Евгений Архипова к моменту публикации не удалось. Источник URA.RU предположил, что он еще даже не знает о решении.