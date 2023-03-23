Шеф Пентагона испугался визита Си Цзипьнипа в Москву

23 марта 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

Ллойд Остин обратил внимание, что трехдневный визит Си Цзиньпина в Россию уже вызывает тревогу Фото: Официальный сайт президента Украины Глава Пентагона Ллойд Остин выразил обеспокоенность из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. «Поездка Си к [президенту РФ Владимиру] Путину и то, что он провел там два дня, я думаю, посылает очень тревожный сигнал, сигнал поддержки [России]», — подчеркнул Ллойд Остин. Он также отметил, что партнерство между Россией и Китаем может оказаться тревожным для всего мирового сообщества. Ранее военный эксперт и глава Центра военно-правовых исследований в Киеве Александр Мусиенко заявил, что Китай окончательно встал на сторону России. Журналист CNN, американский аналитик Стивен Коллинсон также подчеркнул, что дружба между этими странами станет испытанием для США. Визит председателя КНР в Россию стал для Европы большим откровением, передает телеканал 360.

Глава Пентагона Ллойд Остин выразил обеспокоенность из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. «Поездка Си к [президенту РФ Владимиру] Путину и то, что он провел там два дня, я думаю, посылает очень тревожный сигнал, сигнал поддержки [России]», — подчеркнул Ллойд Остин. Он также отметил, что партнерство между Россией и Китаем может оказаться тревожным для всего мирового сообщества. Ранее военный эксперт и глава Центра военно-правовых исследований в Киеве Александр Мусиенко заявил, что Китай окончательно встал на сторону России. Журналист CNN, американский аналитик Стивен Коллинсон также подчеркнул, что дружба между этими странами станет испытанием для США. Визит председателя КНР в Россию стал для Европы большим откровением, передает телеканал 360.