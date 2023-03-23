CNN: дружба России и Китая стала испытанием для США

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
У Китая и России вместе больше возможностей помешать целям США на Украине, считает аналитик CNN Фото:

Единство Китая и России становится серьезным испытанием для США, так как обе страны настроены против Вашингтона. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Соединенным Штатам явно предстоит серьезный внешнеполитический вызов. <…> У Китая и России вместе больше возможностей помешать целям Америки на Украине и в других местах», — считает журналист CNN, американский аналитик Стивен Коллинсон. Он подчеркивает, что Вашингтон готовится к холодной войне с Китаем. Аналитик также отмечает, что поездка Си Цзиньпина была направлена именно на ослабление мощи США и Запада.

Ранее сообщалось, что Китай сближается с Россией, потому что является целью для США. Так считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Председатель КНР посетил Москву 20 марта, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы политического характера. Визит Си Цзиньпина в Москву стал предметом жарких обсуждений на Западе, передают Nation news.

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Единство Китая и России становится серьезным испытанием для США, так как обе страны настроены против Вашингтона. Об этом сообщает телеканал CNN. «Соединенным Штатам явно предстоит серьезный внешнеполитический вызов. <…> У Китая и России вместе больше возможностей помешать целям Америки на Украине и в других местах», — считает журналист CNN, американский аналитик Стивен Коллинсон. Он подчеркивает, что Вашингтон готовится к холодной войне с Китаем. Аналитик также отмечает, что поездка Си Цзиньпина была направлена именно на ослабление мощи США и Запада. Ранее сообщалось, что Китай сближается с Россией, потому что является целью для США. Так считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Председатель КНР посетил Москву 20 марта, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы политического характера. Визит Си Цзиньпина в Москву стал предметом жарких обсуждений на Западе, передают Nation news.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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