CNN: дружба России и Китая стала испытанием для США

23 марта 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

У Китая и России вместе больше возможностей помешать целям США на Украине, считает аналитик CNN Фото: Владимир Андреев © URA.RU Единство Китая и России становится серьезным испытанием для США, так как обе страны настроены против Вашингтона. Об этом сообщает телеканал CNN. «Соединенным Штатам явно предстоит серьезный внешнеполитический вызов. <…> У Китая и России вместе больше возможностей помешать целям Америки на Украине и в других местах», — считает журналист CNN, американский аналитик Стивен Коллинсон. Он подчеркивает, что Вашингтон готовится к холодной войне с Китаем. Аналитик также отмечает, что поездка Си Цзиньпина была направлена именно на ослабление мощи США и Запада. Ранее сообщалось, что Китай сближается с Россией, потому что является целью для США. Так считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Председатель КНР посетил Москву 20 марта, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы политического характера. Визит Си Цзиньпина в Москву стал предметом жарких обсуждений на Западе, передают Nation news.

Единство Китая и России становится серьезным испытанием для США, так как обе страны настроены против Вашингтона. Об этом сообщает телеканал CNN. «Соединенным Штатам явно предстоит серьезный внешнеполитический вызов. <…> У Китая и России вместе больше возможностей помешать целям Америки на Украине и в других местах», — считает журналист CNN, американский аналитик Стивен Коллинсон. Он подчеркивает, что Вашингтон готовится к холодной войне с Китаем. Аналитик также отмечает, что поездка Си Цзиньпина была направлена именно на ослабление мощи США и Запада. Ранее сообщалось, что Китай сближается с Россией, потому что является целью для США. Так считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Председатель КНР посетил Москву 20 марта, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы политического характера. Визит Си Цзиньпина в Москву стал предметом жарких обсуждений на Западе, передают Nation news.