CNBC: Китай окончательно выбрал сторону России

Китай выбрал сторону России, поэтому нет смысла разговаривать с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил военный эксперт и глава Центра военно-правовых исследований в Киеве Александр Мусиенко.
«После визита [Си Цзиньпина] в Москву, нам нет необходимости говорить с ним прямо сейчас. <…> Украине лучше сосредоточиться на своих нынешних западных союзниках, чем пытаться привлечь на свою сторону Китай, который открыто поддерживает Россию», — заявил Александр Мусиенко в
20 марта председатель КНР приехал в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогу встречи страны подписали соглашение. Ранее в Евросоюзе попросили Си Цзиньпина позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить вопрос по разрешению конфликта. Визит главы КНР позволил углубить сотрудничество Москвы и Пекина, пишет RT.
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