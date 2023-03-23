CNBC: Китай окончательно выбрал сторону России

23 марта 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Украине нет смысла разговаривать с Си Цзиньпинем, заявил Александр Мусиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Китай выбрал сторону России, поэтому нет смысла разговаривать с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил военный эксперт и глава Центра военно-правовых исследований в Киеве Александр Мусиенко. «После визита [Си Цзиньпина] в Москву, нам нет необходимости говорить с ним прямо сейчас. <…> Украине лучше сосредоточиться на своих нынешних западных союзниках, чем пытаться привлечь на свою сторону Китай, который открыто поддерживает Россию», — заявил Александр Мусиенко в интервью американскому телеканалу CNBC. 20 марта председатель КНР приехал в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогу встречи страны подписали соглашение. Ранее в Евросоюзе попросили Си Цзиньпина позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить вопрос по разрешению конфликта. Визит главы КНР позволил углубить сотрудничество Москвы и Пекина, пишет RT.

Китай выбрал сторону России, поэтому нет смысла разговаривать с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил военный эксперт и глава Центра военно-правовых исследований в Киеве Александр Мусиенко. «После визита [Си Цзиньпина] в Москву, нам нет необходимости говорить с ним прямо сейчас. <…> Украине лучше сосредоточиться на своих нынешних западных союзниках, чем пытаться привлечь на свою сторону Китай, который открыто поддерживает Россию», — заявил Александр Мусиенко в интервью американскому телеканалу CNBC. 20 марта председатель КНР приехал в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогу встречи страны подписали соглашение. Ранее в Евросоюзе попросили Си Цзиньпина позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить вопрос по разрешению конфликта. Визит главы КНР позволил углубить сотрудничество Москвы и Пекина, пишет RT.