CNBC: Китай окончательно выбрал сторону России

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Украине нет смысла разговаривать с Си Цзиньпинем, заявил Александр Мусиенко Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Китай выбрал сторону России, поэтому нет смысла разговаривать с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил военный эксперт и глава Центра военно-правовых исследований в Киеве Александр Мусиенко.

«После визита [Си Цзиньпина] в Москву, нам нет необходимости говорить с ним прямо сейчас. <…> Украине лучше сосредоточиться на своих нынешних западных союзниках, чем пытаться привлечь на свою сторону Китай, который открыто поддерживает Россию», — заявил Александр Мусиенко в интервью американскому телеканалу CNBC.

20 марта председатель КНР приехал в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогу встречи страны подписали соглашение. Ранее в Евросоюзе попросили Си Цзиньпина позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить вопрос по разрешению конфликта. Визит главы КНР позволил углубить сотрудничество Москвы и Пекина, пишет RT.

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Китай выбрал сторону России, поэтому нет смысла разговаривать с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил военный эксперт и глава Центра военно-правовых исследований в Киеве Александр Мусиенко. «После визита [Си Цзиньпина] в Москву, нам нет необходимости говорить с ним прямо сейчас. <…> Украине лучше сосредоточиться на своих нынешних западных союзниках, чем пытаться привлечь на свою сторону Китай, который открыто поддерживает Россию», — заявил Александр Мусиенко в интервью американскому телеканалу CNBC. 20 марта председатель КНР приехал в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогу встречи страны подписали соглашение. Ранее в Евросоюзе попросили Си Цзиньпина позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить вопрос по разрешению конфликта. Визит главы КНР позволил углубить сотрудничество Москвы и Пекина, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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