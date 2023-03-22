В мэрии Сургута сделали заявление о драке между школьниками

Мэрия Сургута установила всех участников конфликта, в ходе которого был избит первоклассник. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации.
«В настоящее время школой установлены все участники произошедшего 22 марта конфликта между учащимися начальных классов. Дети не были знакомы с пострадавшими. Утверждение, что имело место систематическое агрессивное поведение со стороны старшеклассников не подтверждается», — прокомментировали в мэрии Сургута.
Там также добавили, что инцидент произошел за пределами школы. Администрация школы планирует провести профилактическую работу с родителями учеников, которые оказались участниками этого конфликта.
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