В мэрии Сургута сделали заявление о драке между школьниками

23 марта 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Прокуратура Югры начала проверку по делу избиения первоклассников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Сургута установила всех участников конфликта, в ходе которого был избит первоклассник. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. «В настоящее время школой установлены все участники произошедшего 22 марта конфликта между учащимися начальных классов. Дети не были знакомы с пострадавшими. Утверждение, что имело место систематическое агрессивное поведение со стороны старшеклассников не подтверждается», — прокомментировали в мэрии Сургута. Там также добавили, что инцидент произошел за пределами школы. Администрация школы планирует провести профилактическую работу с родителями учеников, которые оказались участниками этого конфликта.

Мэрия Сургута установила всех участников конфликта, в ходе которого был избит первоклассник. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. «В настоящее время школой установлены все участники произошедшего 22 марта конфликта между учащимися начальных классов. Дети не были знакомы с пострадавшими. Утверждение, что имело место систематическое агрессивное поведение со стороны старшеклассников не подтверждается», — прокомментировали в мэрии Сургута. Там также добавили, что инцидент произошел за пределами школы. Администрация школы планирует провести профилактическую работу с родителями учеников, которые оказались участниками этого конфликта.