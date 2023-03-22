22 марта 2023

В мэрии Сургута сделали заявление о драке между школьниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Югры начала проверку по делу избиения первоклассников Фото:

Мэрия Сургута установила всех участников конфликта, в ходе которого был избит первоклассник. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации.

«В настоящее время школой установлены все участники произошедшего 22 марта конфликта между учащимися начальных классов. Дети не были знакомы с пострадавшими. Утверждение, что имело место систематическое агрессивное поведение со стороны старшеклассников не подтверждается», — прокомментировали в мэрии Сургута.

Там также добавили, что инцидент произошел за пределами школы. Администрация школы планирует провести профилактическую работу с родителями учеников, которые оказались участниками этого конфликта.

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Мэрия Сургута установила всех участников конфликта, в ходе которого был избит первоклассник. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. «В настоящее время школой установлены все участники произошедшего 22 марта конфликта между учащимися начальных классов. Дети не были знакомы с пострадавшими. Утверждение, что имело место систематическое агрессивное поведение со стороны старшеклассников не подтверждается», — прокомментировали в мэрии Сургута. Там также добавили, что инцидент произошел за пределами школы. Администрация школы планирует провести профилактическую работу с родителями учеников, которые оказались участниками этого конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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