В Челябинске после ДТП образовался затор

23 марта 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали два водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате аварии на Копейском шоссе в Челябинске образовалась пробка. Затор оперативно ликвидировали сотрудники городского ГИБДД, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Водитель автомобиля Хендай Солярис под управлением мужчины 1994 года рождения не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения через бордюр, совершил столкновение с автомобилем Рено Логан под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя, они госпитализированы», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Челябинску. В ведомстве добавили, что авария произошла в 19:57 часов возле дома №40г по Копейскому шоссе. Автомобили перекрыли часть дороги, поэтому инспекторы ГИБДД остановили попутно двигающийся грузовик и с помощью троса передвинули машины, освободив полосы для движения.

В результате аварии на Копейском шоссе в Челябинске образовалась пробка. Затор оперативно ликвидировали сотрудники городского ГИБДД, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Водитель автомобиля Хендай Солярис под управлением мужчины 1994 года рождения не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения через бордюр, совершил столкновение с автомобилем Рено Логан под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя, они госпитализированы», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Челябинску. В ведомстве добавили, что авария произошла в 19:57 часов возле дома №40г по Копейскому шоссе. Автомобили перекрыли часть дороги, поэтому инспекторы ГИБДД остановили попутно двигающийся грузовик и с помощью троса передвинули машины, освободив полосы для движения.