В Челябинске после ДТП образовался затор

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Галкинский переезд. Курган, дпс, галкинский мост, чеховский мост, сотрудники дпс, галкинский переезд
В аварии пострадали два водителя Фото:

В результате аварии на Копейском шоссе в Челябинске образовалась пробка. Затор оперативно ликвидировали сотрудники городского ГИБДД, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Водитель автомобиля Хендай Солярис под управлением мужчины 1994 года рождения не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения через бордюр, совершил столкновение с автомобилем Рено Логан под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя, они госпитализированы», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

В ведомстве добавили, что авария произошла в 19:57 часов возле дома №40г по Копейскому шоссе. Автомобили перекрыли часть дороги, поэтому инспекторы ГИБДД остановили попутно двигающийся грузовик и с помощью троса передвинули машины, освободив полосы для движения.

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В результате аварии на Копейском шоссе в Челябинске образовалась пробка. Затор оперативно ликвидировали сотрудники городского ГИБДД, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Водитель автомобиля Хендай Солярис под управлением мужчины 1994 года рождения не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения через бордюр, совершил столкновение с автомобилем Рено Логан под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя, они госпитализированы», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Челябинску. В ведомстве добавили, что авария произошла в 19:57 часов возле дома №40г по Копейскому шоссе. Автомобили перекрыли часть дороги, поэтому инспекторы ГИБДД остановили попутно двигающийся грузовик и с помощью троса передвинули машины, освободив полосы для движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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