Вахтовик, работающий в Новом Уренгое пожаловался на задержку зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вахтовикам-строителям, работающим на отделке фасада аэропорта в Новом Уренгое, фирма ООО «Комплексстрой» два месяца не выплачивает заработную плату, перечисляя мелкие суммы. Также, один из строителей на условиях анонимности рассказал корреспонденту URA.RU, что они проживают в общежитии с клопами.

«Бригада живет в общежитии, в котором появились клопы. Зарплату не платят с ноября месяца — даже домой не уехать. Работаем в фирме ООО „Комплексстрой“, занимаемся отделкой фасада нового аэропорта», — сообщил корреспонденту агентства строитель.

В качестве доказательства невыполнения финансовых обязательств со стороны нанимателя, он поделился скриншотами денежных переводов. Из них следует, что наниматель переводит строителям небольшие суммы. Также, вахтовик прислал видео, на котором видно, что в свободное время они отлавливают клопов в общежитии, отведенном для проживания.

Корреспондент URA.RU направил запрос на электронный адрес ООО «Комплексстрой». Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что вахтовики пожаловались на высокую стоимость авиаперелетов из Нового Уренгоя. Стоимость билета до Минеральных Вод доходит до 30 тысяч рублей.