Завод экс-главы пермского правительства получил миллионные убытки

24 марта 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Убытки предприятия в 2022 году составили более 8 млн рублей Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU Пермское АО «Завод железобетонных и строительных конструкций №1» (АО «ЖБК-1») в 2022 году стало убыточным. Об этом сообщается в годовом отчете о финансовых результатах предприятия, основным акционером которого является экс-председатель краевого правительства Николай Бухвалов. Документ опубликован в сервисе раскрытия информации рейтингового агентства AK&M. «Отчет о финансовых результатах АО „ЖБК-1“ за 2022 год. Выручка — 1,6 млн рублей, убыток — 8,3 млн рублей», — сообщается в документе. Ранее предприятие являлось безубыточным. В отчете за 2021 год была указана прибыль в 16,2 млн рублей. АО «ЖБК-1» производит товарный бетон и железобетонные конструкции. Крупнейший акционер завода — бизнесмен Николай Бухвалов, который также является совладельцем ООО «Пермские термы». С 2006 по 2008 годы Бухвалов возглавлял правительство Пермского края. В разное время также занимал пост гендиректора предприятия «Мотовилихинские заводы», руководил московским холдингом «Промтехнологии».

Пермское АО «Завод железобетонных и строительных конструкций №1» (АО «ЖБК-1») в 2022 году стало убыточным. Об этом сообщается в годовом отчете о финансовых результатах предприятия, основным акционером которого является экс-председатель краевого правительства Николай Бухвалов. Документ опубликован в сервисе раскрытия информации рейтингового агентства AK&M. «Отчет о финансовых результатах АО „ЖБК-1“ за 2022 год. Выручка — 1,6 млн рублей, убыток — 8,3 млн рублей», — сообщается в документе. Ранее предприятие являлось безубыточным. В отчете за 2021 год была указана прибыль в 16,2 млн рублей. АО «ЖБК-1» производит товарный бетон и железобетонные конструкции. Крупнейший акционер завода — бизнесмен Николай Бухвалов, который также является совладельцем ООО «Пермские термы». С 2006 по 2008 годы Бухвалов возглавлял правительство Пермского края. В разное время также занимал пост гендиректора предприятия «Мотовилихинские заводы», руководил московским холдингом «Промтехнологии».