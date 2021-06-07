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Бывший глава правительства Пермского края решил строить бани

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Бухвалов стал совладельцем «Пермских терм», которая инвестирует в строительство бань Фото:

Экс-председатель правительства Пермского края Николай Бухвалов вошел в бизнес по строительству банных комплексов в регионе. Он стал совладельцем ООО «Пермские термы», получив долю в размере 25%. Данные отражены в СБИС.

«Владельцы: Бухвалов Николай Ювенальевич — 25% (7500 рублей)», — указано в СБИС. Остальными собственниками компании являются Дмитрий Рассадин, Алексей Санников, Алексей и Андрей Семериковы (у каждого из них порядка 16% доли в бизнесе), Борис Демин (около 8%).

В декабре прошлого года инвестпроект компании «Пермские термы» получил статут приоритетного. Ему оказывается поддержка со стороны регионального Агентства инвестиционного развития. Компания намерена инвестировать более 670 млн. рублей в строительство различных видов бань и закрытых бассейнов. До конца 2027 года «Пермские термы» планируют возвести три оздоровительных банных комплекса в Перми и Березниках.

Бухвалов являлся главой правительства Пермского края с 2006 по 2008 годы. В разное время он также занимал пост гендиректора ОАО «Мотовилихинские заводы», руководил московским холдингом «Промтехнологии». В 2016 году экс-чиновник краевого правительства уехал жить за границу.

В сентябре 2020 года Уральское ГУ Центробанка инициировало судебное разбирательство с Бухваловым, добиваясь от него исполнения предписания ЦБ. Однако позже финрегулятор отказался от исковых требований в полном объеме «в связи с исполнением ответчиком требований истца».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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